ERR: министр экономики Эстонии не успеет на дискуссии с Кириенко и Кудриным

Дискуссии при участии бывших и действующих министров финансов на Петербургском международном экономическом форуме пройдут без участия Кадри Симсон. Эстонский министр отклонила приглашение коллег и решила не приезжать в этом году в Санкт-Петербург, сославшись на занятость, сообщает ERR.

Министр экономики Эстонии Кадри Симсон получила приглашение принять участие в дискуссии на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге вместе с двумя членами правительства России. Сославшись на занятость, министр от поездки в Петербург отказалась. Приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме поступило от советника президента России, главы программного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, предложившего Кадри Симсон принять участие в панельной сессии касательно будущего российской экономики «Как реализовать стратегические задачи», которая состоится в эту пятницу, 25 мая.

Приглашение и первоначальный состав панельной дискуссии опубликованы на сайте Министерства экономики Эстонии. Согласно первоначальному составу, помимо Кадри Симсон, в нём ожидалось участие министра финансов РФ Антона Силуанова, его коллеги, министра экономического развития Максима Орешкина, заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, президента Всемирного экономического форума Берге Бренде, экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина и старшего государственного министра торговли и промышленности Сингапура Ко По Куна.

В дальнейшем в состав были внесены изменения. Согласно программе экономического форума, в этой дискуссии примут участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр финансов РФ Антон Силуанов, президент Сбербанка Герман Греф, сингапурский министр Ко По Кун и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

В Министерстве экономики Эстонии корреспонденту «Актуальной камеры» объяснили, почему министр экономики Эстонии не сможет поехать в Санкт-Петербург. «Кадри Симсон не планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме из-за исполнения должностных обязанностей», — написала советник по прессе Кадри Тонка. В пятницу Кадри Симсон расскажет в Таллине парламентской комиссии по делам ЕС о позиции Эстонии, которая будет озвучена на заседании Совета ЕС по повышению конкурентоспособности, которое состоится на следующей неделе. После этого Симсон встретится с министром морского хозяйства и водного транспорта Польши Мареком Грубарчиком.

Петербургский международный экономический форум — ежегодное мероприятие, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. В этом году форум примет около 15 000 гостей из более чем 100 стран мира. В пленарном заседании 25 мая ожидается участие президента России Владимира Путина, главы Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Дата публикации 22 мая 2018 года.