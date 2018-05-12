Der Spiegel: наибольшую выгоду от тандема Путин — Медведев извлекает сам Путин

После того как парламент утвердил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера, стало ясно, что тандем Путин — Медведев снова остаётся у власти. Как пишет Der Spiegel, для Путина, который не любит перемен, важно наличие верного соратника, однако пользу из этого альянса извлекает только российский президент.

Владимира Путина и Дмитрия Медведева считают единым целым. Как пишет Der Spiegel, в последнее время совместных фотографий поубавилось — и поползли слухи, что Медведев, возможно, после переизбрания Путина на четвёртый президентский срок перестанет быть главой правительства, но Путин вновь выдвинул кандидатуру 52-летнего Медведева на этот пост, и во вторник парламент утвердил его. Таким образом, тандем Путин — Медведев остаётся у власти.

Как продолжает немецкое издание, для президента, который не любит перемен, это удобно. У него есть премьер-министр, которого устраивает его роль. Но если продолжить сравнение с тандемом, то можно сказать, что они оба крутят педали, но думает при этом только один из них — и это Путин.

Медведев, считающийся довольно либеральным политиком, является противоположностью бывшего офицера КГБ Путина. На всех официальных мероприятиях он появляется в сопровождении супруги Светланы, с которой они женаты с 1989 года. Президент, в свою очередь, на публике показывается исключительно один. У Медведева есть смартфон, он пользуется социальными медиа. Путин официально остаётся в режиме «оффлайн».

В период с 2008-го по 2012 год они поменялись должностями. Медведев, занимая пост президента, породил большие надежды на реформы, обещая модернизацию страны и выступая под лозунгом «Свобода лучше, чем несвобода», но этим надеждам не суждено было сбыться. На память о Медведеве-президенте остались переименование милиции в полицию с целью улучшения имиджа правоохранительных органов, а также создание инновационного центра в подмосковном Сколково.

«Медведев пока остаётся для президента громоотводом, отвлекающим на себя внимание многих недовольных россиян. Потому что, хотя Россия и имеет огромные запасы газа и нефти, серьёзного экономического роста по-прежнему не наблюдается, реальные доходы населения снижаются, и по-прежнему в стране процветает коррупция. Но за всё это ответственность возлагается не на Путина, а на Медведева», — пишет автор статьи.

По его мнению, данное «распределение обязанностей» вполне комфортно для Путина, уровень популярности которого среди сограждан превышает 80%, тогда как у Медведева этот показатель не превышает 44%. Но Путину всё это неважно, потому что для него главное — иметь возможность положиться на своё окружение, а Медведев лоялен ему. Он знаком с Путиным с начала 1990-х годов по совместной работе в Санкт-Петербурге. Оба они изучали юриспруденцию, оба работали с губернатором-реформатором Анатолием Собчаком.

Когда Путин перебрался в Москву, он захватил с собой и Медведева и открыл для него двери в большую политику. Но Медведев сам никогда не имел намерений становиться политиком. Как писал журналист Михаил Зыгарь в своей книге «Эндшпиль: метаморфозы Владимира Путина», в Медведеве до сих пор есть что-то от молодого учителя, приходящего в класс и неуверенного в том, как его воспримут ученики, и именно поэтому он очень старается соответствовать должности, даже если чувствует себя от этого некомфортно.