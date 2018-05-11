Le Parisien: картина Серебренникова стала сенсацией в Каннах

На кинофестивале в Каннах показали новый фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Лето», и он вызвал бурные овации в зале, пишет Le Parisien. Хотя самого автора картины в зале не было, его имя актёры напечатали на плакате и принесли с собой.

На фоне дружбы и любви в новом фильме Кирилла Серебренникова «Лето» рассказывается история двух пионеров русского рока, Майка Науменко и Виктора Цоя, пишет Le Parisien. Эта картина была представлена на кинофестивале в Каннах и стала там сенсацией, по оценке издания.

Фильму российского режиссёра долго аплодировали стоя, а сама команда не могла сдержать слёз, овации были громкими и продолжительными, отмечает автор статьи. При этом сам автор картины Кирилл Серебренников находится под домашним арестом в России, но незримо присутствовал на показе: его имя напечатали на плакате, актёры пронесли его по ступеням кинотеатра и поставили на кресло, предназначенное для режиссёра.

«Если этот очень красивый чёрно-белый фильм вдруг не понравится российским властям, то, по мнению режиссёра, это потому, что свободы творчества, которая там показана, сегодня больше нет», — пишет Le Parisien. Во Франции фильм «Лето» выйдет в прокат в декабре.