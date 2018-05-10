Bloomberg: в России дали понять — встреча Путина и Трампа необходима как никогда

После того как США вышли из атомной сделки с Ираном, «крайне важно» организовать встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил в интервью Bloomberg замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, благодаря саммиту можно было бы ограничить «негативные последствия», а дипломатия получила бы ещё один шанс.

После того как глава Белого дома принял решение выйти из атомной сделки с Ираном, «крайне важно» организовать встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, сообщает Bloomberg.

«Благодаря встрече на высшем уровне можно было бы ограничить негативные последствия (выхода США из иранской сделки. — ИноТВ), а дипломатия получила бы ещё один шанс», — отметил Рябков в интервью американскому изданию.

Заявления главы Белого дома о выходе США из атомной сделки с Ираном вызвали опасения, что в результате на Ближнем Востоке воцарится ещё больший хаос. Политические же оппоненты Трампа и вовсе забили тревогу, что из-за этого решения Соединённые Штаты рискуют ввязаться в новую войну, подчёркивает Bloomberg.

В марте американский лидер Дональд Трамп поздравил по телефону главу Кремля Владимира Путина с переизбранием и предложил посетить Вашингтон с официальным визитом, напоминает американское издание.

«Это (провести встречу. — ИноТВ) необходимо в любом случае, особенно после того, как в ходе телефонного разговора президенты подчеркнули необходимость решить накопившиеся проблемы в сфере стратегической стабильности», — констатировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.