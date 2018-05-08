СТРАНА.ua: США сократят военную помощь Украине в следующем году

В следующем году из оборонного бюджета США Украине планируется выделить $250 млн в качестве помощи в сфере безопасности. Как пишет «СТРАНА.ua», данная сумма на $100 млн меньше, чем США предполагают выделить для Киева в этом году.
В проекте оборонного бюджета США на 2019 год указано, что Украине планируется выделить $250 млн в качестве помощи в сфере безопасности. Как пишет «СТРАНА.ua», данная сумма на $100 млн меньше, чем оборонный бюдет США предполагает выделить для Киева в этом году.
В сообщении посольства Украины в США говорится, что комитет по вопросам вооружённых сил палаты представителей конгресса США представил проект закона «О бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны».
«Сумма средств, которую предлагается выделить Украине для помощи по безопасности, в том числе для летальных видов вооружений, определена в объёме 250 миллионов долларов, что на 100 миллионов долларов больше, чем комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что $50 млн из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера. Законопроект должен быть согласован с версией, которая будет подготовлена сенатом, и утверждён обеими палатами конгресса перед представлением на подпись президенту США.
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