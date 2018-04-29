Sunday Times: университет в Суонси заявил о вмешательстве «тысяч российских ботов» в британские выборы

Тысячи «российских ботов» были причастны к распространению политических призывов в Twitter в поддержку лейбористов и против тори во время выборов в Великобритании, сообщает The Sunday Times со ссылкой на доклад исследователей из университета Суонси. По мнению британских экспертов, кампания «российских ботов» была либо непосредственно санкционирована Кремлём, либо была проведена «кем-то, кто хотел впечатлить Путина», добавляет издание.

Университет в Суонси передал The Sunday Times 20000 записей в Twitter, которые были опубликованы в течение четырёх недель перед выборами в Великобритании и исходили из России, сообщает редакция издания. Команда исследователей изучила каждый «твит», чтобы определить негативную или позитивную направленность сообщений о британских партиях.

Большинство «твитов» были настроены положительно к лейбористам и отрицательно к тори (консервторам). Сообщения были отправлены с 6500 российских аккаунтов, большая часть которых были ботами. «Подавляющее большинство аккаунтов было создано одновременно в огромном количестве за несколько месяцев до выборов. Многие затем публиковали одинаковое про-лейбористское сообщение и с тех пор либо исчезли, либо были заблокированы Twitter», — пишет The Sunday Times.

По словам исследователей из университета Суонси, эти данные представляют собой очень маленький пример активности в Twitter в связи с выборами, что означает, что обнаруженное «российское вмешательство — это лишь вершина айсберга». Как заявили представители Twitter, во время выборов более 50000 российских аккаунтов «распространяли политический контент». Тактика «российских ботов» заключалась в призывах голосовать за лейбористов, а во время выборов в США — за Трампа.

Путин сделал «мягкую силу» официальной внешней политикой в 2013, и с тех пор Москву обвиняют во вмешательстве в выборы западных стран. «По словам экспертов, вмешательство в британские выборы было либо санкционировано Кремлём, либо осуществлялось кем-то, кто хотел произвести впечатление на Путина», — резюмирует The Sunday Times.