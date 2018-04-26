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Focus: ныряльщик обнаружил под ледяным покровом Белого моря «тропический» подводный мир

Материал представлен в переводе ИноТВ
Аквалангист Александр Бенедикт погрузился под ледяной покров Белого моря и обнаружил там подводный мир, который ожидаешь увидеть в более тёплых широтах, сообщает Focus. В объектив его камеры попали причудливые и редкие обитатели морских глубин.

Белое море на северо-западе России у ныряльщиков особой популярностью не пользуется. Но заглянуть под ледяной покров стоит того. Аквалангист Александр Бенедикт погрузился в холодные потоки — и увиденное его поразило.

Александр обнаружил подводный мир, который ожидаешь увидеть в более тёплых широтах. Причудливые создания проплывают перед объективом. Например, редко встречающаяся морская бабочка.
 
Александр на многое готов ради идеальных кадров. Аквалангист не одевает термоодежду, хотя температура воды достигает 0 °С. Кадры доказывают, что усилия были не напрасны.  
 
Дата выхода в эфир 24 апреля 2018 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Focus Online Германия Европа
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