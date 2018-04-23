Sky News: американец получил 50 лет тюрьмы за кражу фахитас

Американский госслужащий был приговорён к 50 годам тюрьмы за кражу фахитас, передаёт Sky News. Отмечается, что осуждённый делал подобные заказы на протяжении девяти лет и за это время сумел украсть фахитас на сумму $1,2 млн.
Сотрудник исправительного центра для несовершеннолетних в Техасе Гильберто Эскамилья был приговорён к 50 годам заключения за кражу фахитас на сумму $1,2 млн, передаёт Sky News.
Отмечается, что о мошеннических действиях Эскамильи стало известно, когда в его выходной поставщик мяса позвонил в центр, в котором работал осуждённый, для того чтобы подтвердить заказ на около 400 кг фахитас. Тогда же выяснилось, что центр никогда не подавал это блюдо.
На сайте телеканала сообщается, что Эскамилья делал подобные заказы на протяжении девяти лет и за это время сумел украсть фахитас на сумму $1,2 млн. Часть украденных продуктов была найдена в его холодильнике. На следующий день подозреваемый потерял работу и был арестован.
В вину задержанному вменили кражу, совершённую государственным служащим. За что он был приговорён к 50 годам тюрьмы.
По словам помощника окружного прокурора округа Камерон, штат Техас, Питера Гилмона подобный приговор должен стать «серьёзным посланием» всем сотрудникам.
«Это было эгоистично. Это началось с малого и стало больше и вышло из-под контроля. Наступил момент, когда я не мог больше это контролировать», — заявил Эскамилья.
«Если бы это не было так серьёзно, можно было бы подумать, что это шутка в Saturday Night Live*. Но это не шутка», — приводит Sky News слова окружного прокурора Луиса Саэнса.
* Saturday Night Live — вечерняя музыкально-юмористическая передача на американском канале NBC (прим. ИноТВ).
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