DT: за пьяное вождение британскому телеведущему выставили рекордный штраф — ₤86 тысяч

Суд приговорил британского телеведущего Энтони Макпартлина к рекордному штрафу за вождение в состоянии алкогольного опьянения в размере ₤86 тыс., пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, подсудимый, чьи доходы составляют ₤130 тыс. в неделю, полностью признал вину и извинился перед пострадавшими в ДТП, которое было вызвано его действиями.

Суд приговорил британского телеведущего Энтони Макпартлина к выплате, как предполагается, рекордного штрафа за вождение в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к аварии, пишет The Daily Telegraph.

Макпартлин, доходы которого, по данным суда, составляют ₤130 тыс. в неделю (более 11 млн рублей) был оштрафован на сумму ₤86 тыс. Кроме того, телезвезду, который признал свою вину, лишили прав сроком на 20 месяцев. После окончания заседания он заявил, что «искренне сожалеет о произошедшем».

Макпартлин, как отмечает издание, попал в ДТП с участием двух других транспортных средств на юго-западе Лондона. В машине вместе с ним находилась его мать. В то время у него были «проблемы с алкоголем», которые он пытался решить.

Макпартлин был арестован днём 18 марта после ДТП, в котором помимо его Mini участвовали две другие машины. С помощью алкотестера полицейские сумели установить, что он пьян: допустимая норма в 0,35 промилле была превышена в два раза.

Полиция также подтвердила, что в ходе происшествия лёгкие травмы получили несколько человек. По версии стороны обвинения, Макпартлин «потерял контроль» над машиной на повороте, после чего его вынесло на встречную полосу.

«От меня ожидают высоких стандартов, того же я жду и от себя, — заявил Макпартлин на выходе из здания суда. — Я подвёл и себя, и многих людей. И об этом я искренне сожалею. Я бы хотел принести извинения всем участникам происшествия, и я очень рад, что никто серьёзно не пострадал».

В итоге суд, приняв во внимание высокий уровень доходов подсудимого и серьёзность правонарушения, приговорил его к штрафу в размере ₤86 тыс. Кроме того, Макпартлина обязали покрыть судебные издержки и иные траты на сумму ₤255.

«Он испытывает сожаление, но не потому, что он оказался здесь, — заявил его адвокат Лиам Уолкер. — Он знает, что он оказался здесь за дело и надеется, что это дело, в конечном счёте, поможет ему. Он чувствует вину, и это отражено в его обращении к суду».