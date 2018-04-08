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Die Welt: Путин выразил соболезнования руководству Германии в связи с атакой в Мюнстере

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В телеграмме, адресованной канцлеру и президенту Германии, глава Кремля Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в «атаке» в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, сообщает Die Welt. Как отмечает издание, Ангела Меркель «до глубины души потрясена» трагическими событиями в Мюнстере.
Die Welt: Путин выразил соболезнования руководству Германии в связи с атакой в Мюнстере
Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель «потрясена до глубины души» трагическими событиями в Мюнстере. В своём обращении к гражданам ФРГ глава немецкого правительства назвала «атаку с использованием автомобиля-фургона» в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия «чудовищным происшествием», сообщает Die Welt.

Меркель также заверила, что «для расследования преступления и оказания помощи жертвам и их родственникам делается всё возможное».

В свою очередь, в телеграмме, адресованной канцлеру Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, глава Кремля Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Не остался в стороне и президент США Дональд Трамп, отмечает издание.

«Несмотря на то что немецкие власти пока не назвали мотив, мы всё равно осуждаем эту трусливую атаку на невинных людей, — заявил глава Белого дома. — Наши мысли и молитвы с семьями тех, кого убили».

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Die Welt Германия Европа
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Ангела Меркель Владимир Путин Германия Дональд Трамп теракт Франк-Вальтер Штайнмайер
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