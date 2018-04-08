Die Welt: Путин выразил соболезнования руководству Германии в связи с атакой в Мюнстере

В телеграмме, адресованной канцлеру и президенту Германии, глава Кремля Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в «атаке» в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, сообщает Die Welt. Как отмечает издание, Ангела Меркель «до глубины души потрясена» трагическими событиями в Мюнстере.
Канцлер Германии Ангела Меркель «потрясена до глубины души» трагическими событиями в Мюнстере. В своём обращении к гражданам ФРГ глава немецкого правительства назвала «атаку с использованием автомобиля-фургона» в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия «чудовищным происшествием», сообщает Die Welt.
Меркель также заверила, что «для расследования преступления и оказания помощи жертвам и их родственникам делается всё возможное».
В свою очередь, в телеграмме, адресованной канцлеру Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, глава Кремля Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Не остался в стороне и президент США Дональд Трамп, отмечает издание.
«Несмотря на то что немецкие власти пока не назвали мотив, мы всё равно осуждаем эту трусливую атаку на невинных людей, — заявил глава Белого дома. — Наши мысли и молитвы с семьями тех, кого убили».
Япония заявила протест России в связи с размещением истребителей Су-35С на острове Итуруп, который относится к южной группе Большой гряды Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу.
Минэкономразвития предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта, что позволит уберечь финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. Об этом пишет газета «Известия».
Посольство России в Соединённых Штатах прокомментировало сообщение официального представителя Госдепартамента о вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для затребования «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику.
Администрация Белого дома прорабатывает дополнительные меры, направленные на противодействие кибератакам на важные инфраструктуры США, которые якобы могут осуществить хакеры при поддержке Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Илья Геркус ответил на вопрос о возможности перехода полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команды, выступающие в сильных европейских чемпионатах.
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о желании железнодорожников приобрести форварда «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал о первых итогах расследования покушения на президента страны Николаса Мадуро. По словам дипломата, подготовка к покушению велась в американском штате Флорида и столице Колумбии Боготе.
Спортивный директор немецкого футбольного клуба «Шальке» Кристиан Хайдель опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что нападающий Брель Эмболо, принимавший участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Швейцарии, может пополнить состав российского «Локомотива».
Американский президент Дональд Трамп даёт лидеру КНДР Ким Чен Ыну мастер-класс, «как держать двери открытыми для кого-то». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой назвал возможные причины низкой результативности «Локомотива», забившего всего один мяч в восьми последних официальных матчах и ни разу не отличившегося в трёх поединках сезона-2018/19.