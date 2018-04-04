CNN: аналитики опасаются, что Путин попытается манипулировать Трампом во время будущей встречи

Ожидается, что президент США Дональд Трамп в скором времени примет президента России Владимира Путина в Белом доме. Как сообщает CNN, эта встреча может быть напряжённой и «полной возможных ловушек» для Трампа. Некоторые аналитики также опасаются, что во время будущей встречи Путин попытается манипулировать Трампом.

Президент утверждает, что никто не занимал более жёсткой позиции в отношении России, чем он. Однако президент Трамп во вторник отказался отвечать на вопрос, кем приходится президент Путин США — другом или врагом. Возможно, мы получим более подробный ответ. Стоит ли президенту России приезжать с визитом в Белый дом? Корреспондент CNN Брайан Тодд ведёт репортаж.

БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Прибытие, подходящее для сильного человека: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре Владимира Путина. Сейчас обсуждается вопрос о том, пригласит ли в скором времени президент Трамп Путина в Белый дом. Сотрудник Белого дома рассказал CNN о том, что президент мимоходом пригласил Путина в Белый дом во время недавнего телефонного разговора. Обе стороны заявили, что официальные приготовления к этой встрече не проводятся. Но аналитики говорят, что Путин хотел бы провести эту встречу.

МЭТЬЮ РОЖАНСКИ, директор Института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсона: Я думаю, что для самого Путина идея встречи с ведущим мировым лидером всегда важна. Это дело статуса.

БРАЙАН ТОДД: Эта встреча может быть напряжённой и полной возможных ловушек для президента Трампа. США и Великобритания вступили с Путиным в дипломатическую войну, из трёх стран были высланы десятки дипломатов после того, как Россию обвинили в отравлении бывшего российского шпиона в Великобритании. Во вторник Трамп, которого обычно обвиняют в мягкости по отношению к Путину, занял оборонительную позицию.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Возможно, никто не занимал более жёсткой позиции в отношении России, чем Дональд Трамп.

БРАЙАН ТОДД: В последний раз высокопоставленный российский чиновник был в Овальном кабинете в мае 2017 года. Российский посол Сергей Кисляк был с визитом у Трампа на следующий день после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Кисляк всё ещё является ключевой фигурой в российском расследовании.

Теперь аналитики предупреждают, что бывший полковник КГБ из Кремля, который в последний раз был в Овальном кабинете в 2005 году, может попытаться манипулировать Трампом во время их будущей встречи.

ХИЗЕР КОНЛИ, вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований: Он сосредотачивается на слабостях лидера и пользуется этими слабостями. Путин, конечно же, захочет показать, что он доброжелательно относится к Трампу и поддерживает его мнение о необходимости диалога и совместного участия, урегулирования сирийского и украинского вопросов. Но при этом он также будет заботиться о том, чтобы разногласия между конгрессом и Белым домом усиливались.

БРАЙАН ТОДД: На таких встречах Путин — мастер в интеллектуальных играх. Своим языком тела, который производит впечатление на окружающих, Путин заставляет коллег чувствовать себя неуютно. В 2007 году Путин, зная о том, что канцлер Германии Ангела Меркель боится собак, впустил в комнату своего огромного чёрного лабрадора Конни. Путин ухмыльнулся, Меркель сделала вид, что всё в порядке.

ЭКСПЕРТ CNN: Она не моргнула глазом, потому что она понимает российский менталитет. Она знает, что русские — в данном случае Владимир Путин — захотел сыграть с ней в русские шахматы: тот, кто моргнёт первым, проиграл.

БРАЙАН ТОДД: Несмотря на риск и напряжённость, некоторые аналитики утверждают, что встреча президентов России и США всегда важна.

МЭТЬЮ РОЖАНСКИ: Россия — это единственная страна на земле, которая может положить конец жизни Соединённых Штатов. Это проблема национальной безопасности высшего порядка, и это означает, что постоянно нужно быть готовым идти на контакт с русскими.

БРАЙАН ТОДД: Ключевой вопрос сейчас заключается в том,сможет ли кто-то из новых членов команды Трампа по национальной безопасности заставить его придерживаться более жёсткой линии с русскими. Считается, что новый советник по национальной безопасности Джон Болтон настроен воинственно в отношении России. Некоторые из тех, кто выступает за ответные меры против подрывной деятельности России, надеются, что Болтон сможет убедить Трампа придерживаться более жёсткой линии в отношении Владимира Путина.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2018 года.