Daily Telegraph: России нужна стратегия, чтобы избежать нового «брежневского застоя»

Владимир Путин после победы на выборах пообещал сделать приоритетным решение российских внутренних проблем, однако в реальности ничего подобного не произойдёт. Как пишет The Daily Telegraph, если Запад не отменит санкции, а Путин каким-то образом не сотворит чудо в области реформ, в течение нескольких лет в России будет отмечаться рост экономики, сопоставимый с тем, который существовал в период брежневского застоя.

После победы на выборах президент Владимир Путин рассказал о фокусе своего внимания на четвёртый президентский срок. Он пообещал сделать приоритетным решение российских внутренних проблем. Однако, как пишет The Daily Telegraph, сможет ли он добиться успеха?

Как продолжает издание, состояние российской экономики сегодня лучше, чем несколько лет назад. Инфляция, достигавшая почти 17%, составляет теперь чуть больше 2%, и она, скорее всего, останется на низком уровне. Показатели безработицы не превышают 5%. Экономика растёт скромными темпами — около 1,5%. Кроме того, происходят некоторые важные структурные изменения, в то время как Центральный банк проводит хорошую работу, направленную на укрепление банковской системы. Помимо этого, была консолидирована фискальная политика. Рубль укрепил свои позиции, и теперь его курс по отношению к доллару составляет около 57, а не 78, как было ещё недавно.

«Активные сторонники России представят это как начало нового подъёма. Однако в реальности ничего подобного не произойдёт», — уверен автор статьи.

В России в настоящее время имеются неиспользованные возможности как в области трудовых ресурсов, так и в области капитала. Если использовать технические термины, то экономисты называют это «неиспользованным потенциалом». Такое положение позволяет экономике в течение некоторого времени расти быстрее, чем это обеспечивает её основной потенциал, поскольку неиспользованные ресурсы начинают вовлекаться в производство. Но как только накопленные ресурсы будут использованы, темпы роста снизятся до уровня базового потенциала.

«Недавний слабый рост контрастирует с отличными результатами во время первых двух президентских сроков Путина, продолжавшихся с 2000 по 2008 год, когда реальные доходы на душу населения росли на 7—8 процентов в год. В действительности рост экономики просто стал следствием краткосрочной выгоды от заоблачных цен на нефть и сырьевые товары», — пишет британское издание.

Как заключает автор статьи, ситуация может сложиться для России благоприятно, однако для этого нужны некоторые внешние обстоятельства. Если цены на энергоносители вырастут, это приведёт к краткосрочному ускорению, однако в результате могут проявиться многочисленные плохие привычки России, и тогда возможно даже сокращение базовых показателей роста.

Россия также может прийти к соглашению с Западом, что будет означать окончание эпохи санкций, однако в настоящий момент ситуация развивается в противоположном направлении.

Помимо этого, Владимир Путин может начать реализацию масштабной программы институциональных реформ, усилить верховенство закона, укрепить права собственности и начать серьёзную борьбу с коррупцией. Это возможно, однако автор статьи не советует ожидать чего-то необычного.

«Если Запад не отменит санкции, а президент Путин каким-то неожиданным образом не сотворит чудо в области реформ, то в таком случае, судя по всему, в течение нескольких лет в России будет отмечаться рост экономики, сопоставимый с тем, который существовал в период брежневского застоя — с 1975 по 1982 год. Путину не нужно напоминать о том, что имевшиеся тогда плохие показатели, а также ухудшение ситуации при Горбачёве и привели к развалу Советского Союза», — подводит итог The Daily Telegraph.