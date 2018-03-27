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Le Monde: новый срок Путина начался с необходимости внутренних преобразований

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Во время своей президентской кампании Владимир Путин не представил ни экономической, ни социальной программы. До сегодняшнего дня Путин сохранял статус-кво в области реформ и занимался ремилитаризацией страны, однако теперь Кремль начинает понимать, что ему необходимо сосредоточиться на внутренних вопросах, утверждает Le Monde.
Le Monde: новый срок Путина начался с необходимости внутренних преобразований
Reuters
Инаугурация, намеченная на начало мая, положит начало новому шестилетнему президентскому сроку Владимира Путина, сообщает Le Monde. По мере приближения к этой дате Кремль «распускает слухи» о будущих переменах в правительстве. «Я только сейчас об этом задумываюсь всерьёз», — заявил Путин вечером того дня, когда он был переизбран.
 
«За судьбой премьер-министра Дмитрия Медведева теперь следят. Говорят также, что глава МИД Сергей Лавров, находящийся на своём посту уже 14 лет, «устал». Но несмотря на возможные перемены остаётся вопрос: для чего нужен новый мандат?» — пишет французское издание.
 
Президентская кампания стоимостью 18 млрд рублей, во время которой не было подведено итогов 18 лет Путина у власти и не была представлена ни экономическая, ни социальная программы, «не намного позволила приоткрыть завесу тайны» над намерениями Путина.
 
В прошлую пятницу лидер Кремля выступил с короткой речью, во время которой он поблагодарил своих соотечественников и снова призвал к единству в ответ на «исторические вызовы», с которыми сталкивается Россия. Владимир Путин, как утверждает Le Monde, несомненно говорил о новом ухудшении отношений с Западом после отравления химическим веществом бывшего российского агента и его дочери в Великобритании, вина за которое была возложена на Россию.
 
Но он решил уделить большее внимание внутренней политике, пообещав «глубокие перемены», которые помогут увеличить эффективность экономики и снизить бедность. И всё это, как отметил Путин, не вдаваясь в подробности, произойдёт «на базе мощного технологического рывка». Он также подчеркнул, что «все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним — необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание». Социальные и экономические вопросы, скрытые за «сменяющими друг друга кризисами» на международной сцене, «остались без конкретного ответа».
 
«Выборы 18 марта нельзя назвать выборами — это, скорее, референдум о доверии Путину, который был представлен как единственный, кто способен защитить родину, но российское общество устало от внешней политики, и Кремль хорошо понимает, что ему сейчас необходимо сосредоточиться на внутренних вопросах», — рассказывает политолог и профессор МГИМО Валерий Соловей.
 
Многие, как отмечает Le Monde, хорошо помнят 11 указов Путина, которые были изданы в день инаугурации Путина в 2012 году. В этих документах были установлены различные цели, в том числе увеличение зарплат бюджетникам, однако это никак не помогло справиться с трудностями.
 
С 2014 года экономическая ситуация начала ухудшаться ещё сильнее. Доходы населения снизились, а реформы, необходимые для того, чтобы возобновить экономический рост и избавить страну от нефтяной зависимости, постоянно откладывались. «Это вечная российская дилемма — реформы необходимы, но их проведение грозит опасностью, — подчёркивает Соловей. — Путин хорошо помнит эпоху Горбачёва».
 
Для того чтобы укрепить свою позицию, а также позицию России на международной сцене, лидер Кремля, как пишет французское издание, пошёл по пути, отличному от горбачёвского: «сохранение статуса-кво в области реформ и ремилитаризация страны».
 
На следующий день после своей победы на выборах Владимир Путин провёл встречу с остальными кандидатами, на которой он уделил внимание снижению оборонных расходов. «Через пять лет мы собираемся тратить менее 3% нашего ВВП на оборонные цели и на производство оружия. Это нельзя сравнивать с расходами Соединённых Штатов», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
 
Даже в высшем руководстве страны многие «бьют тревогу» насчёт цены конфронтации с Западом. По словам бывшего вице-премьер-министра правительства России Анатолия Чубайса, приоритет, отдающийся внешней политике, «несовместим» с нуждами страны. «Россия не может рассчитывать на то, что ей удастся в долгосрочной перспективе сохранять свою позицию на международной сцене, придерживаясь сегодняшней экономической политики», — предупредил Чубайс.
 
Споры в окружении Путина как никогда оживлённые. «Конфликт, который нависнет над его новым мандатом, будет происходить не между голубями и ястребами, а между промышленниками и либералами», — прогнозирует аналитик Константин Гаазе. И этот конфликт, как отмечает Le Monde, будет тем более острым в свете вопроса о преемнике Путина, которым уже сейчас многие обеспокоены.
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Le Monde Франция Европа
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