Le Monde: новый срок Путина начался с необходимости внутренних преобразований

Во время своей президентской кампании Владимир Путин не представил ни экономической, ни социальной программы. До сегодняшнего дня Путин сохранял статус-кво в области реформ и занимался ремилитаризацией страны, однако теперь Кремль начинает понимать, что ему необходимо сосредоточиться на внутренних вопросах, утверждает Le Monde.

Инаугурация, намеченная на начало мая, положит начало новому шестилетнему президентскому сроку Владимира Путина, сообщает Le Monde. По мере приближения к этой дате Кремль «распускает слухи» о будущих переменах в правительстве. «Я только сейчас об этом задумываюсь всерьёз», — заявил Путин вечером того дня, когда он был переизбран.

«За судьбой премьер-министра Дмитрия Медведева теперь следят. Говорят также, что глава МИД Сергей Лавров, находящийся на своём посту уже 14 лет, «устал». Но несмотря на возможные перемены остаётся вопрос: для чего нужен новый мандат?» — пишет французское издание.

Президентская кампания стоимостью 18 млрд рублей, во время которой не было подведено итогов 18 лет Путина у власти и не была представлена ни экономическая, ни социальная программы, «не намного позволила приоткрыть завесу тайны» над намерениями Путина.

В прошлую пятницу лидер Кремля выступил с короткой речью, во время которой он поблагодарил своих соотечественников и снова призвал к единству в ответ на «исторические вызовы», с которыми сталкивается Россия. Владимир Путин, как утверждает Le Monde, несомненно говорил о новом ухудшении отношений с Западом после отравления химическим веществом бывшего российского агента и его дочери в Великобритании, вина за которое была возложена на Россию.

Но он решил уделить большее внимание внутренней политике, пообещав «глубокие перемены», которые помогут увеличить эффективность экономики и снизить бедность. И всё это, как отметил Путин, не вдаваясь в подробности, произойдёт «на базе мощного технологического рывка». Он также подчеркнул, что «все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним — необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание». Социальные и экономические вопросы, скрытые за «сменяющими друг друга кризисами» на международной сцене, «остались без конкретного ответа».

«Выборы 18 марта нельзя назвать выборами — это, скорее, референдум о доверии Путину, который был представлен как единственный, кто способен защитить родину, но российское общество устало от внешней политики, и Кремль хорошо понимает, что ему сейчас необходимо сосредоточиться на внутренних вопросах», — рассказывает политолог и профессор МГИМО Валерий Соловей.

Многие, как отмечает Le Monde, хорошо помнят 11 указов Путина, которые были изданы в день инаугурации Путина в 2012 году. В этих документах были установлены различные цели, в том числе увеличение зарплат бюджетникам, однако это никак не помогло справиться с трудностями.

С 2014 года экономическая ситуация начала ухудшаться ещё сильнее. Доходы населения снизились, а реформы, необходимые для того, чтобы возобновить экономический рост и избавить страну от нефтяной зависимости, постоянно откладывались. «Это вечная российская дилемма — реформы необходимы, но их проведение грозит опасностью, — подчёркивает Соловей. — Путин хорошо помнит эпоху Горбачёва».

Для того чтобы укрепить свою позицию, а также позицию России на международной сцене, лидер Кремля, как пишет французское издание, пошёл по пути, отличному от горбачёвского: «сохранение статуса-кво в области реформ и ремилитаризация страны».

На следующий день после своей победы на выборах Владимир Путин провёл встречу с остальными кандидатами, на которой он уделил внимание снижению оборонных расходов. «Через пять лет мы собираемся тратить менее 3% нашего ВВП на оборонные цели и на производство оружия. Это нельзя сравнивать с расходами Соединённых Штатов», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Даже в высшем руководстве страны многие «бьют тревогу» насчёт цены конфронтации с Западом. По словам бывшего вице-премьер-министра правительства России Анатолия Чубайса, приоритет, отдающийся внешней политике, «несовместим» с нуждами страны. «Россия не может рассчитывать на то, что ей удастся в долгосрочной перспективе сохранять свою позицию на международной сцене, придерживаясь сегодняшней экономической политики», — предупредил Чубайс.

Споры в окружении Путина как никогда оживлённые. «Конфликт, который нависнет над его новым мандатом, будет происходить не между голубями и ястребами, а между промышленниками и либералами», — прогнозирует аналитик Константин Гаазе. И этот конфликт, как отмечает Le Monde, будет тем более острым в свете вопроса о преемнике Путина, которым уже сейчас многие обеспокоены.