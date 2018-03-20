«Вести» выяснили, станет ли Святослав Вакарчук украинским Макроном

Чем ближе к президентским выборам на Украине, тем чётче вырисовывается список потенциальных кандидатов на участие в гонке, и подтверждением этому является проект «Святослав Вакарчук», который звучит как на международных площадках, так и в СМИ. «Вести» выяснили, каковы шансы музыканта стать «украинским Макроном».

Чем ближе к президентским выборам, тем чётче вырисовывается список потенциальных кандидатов на участие в гонке. Как пишут «Вести», тому подтверждение — проект «Святослав Вакарчук», который звучит как на международных площадках, так и в СМИ, принадлежащих зятю Леонида Кучмы олигарху Виктору Пинчуку.

Вакарчук прервал почти полугодичное молчание, выступив с лекцией о трудностях реформирования Украины в Стенфордском университете. Пять проблем, которые, на его взгляд, мешают развитию страны, певец изложил таким образом: коррумпированный избирательный процесс, контроль «сверху» за политической и экономической жизнью на местах, неэффективная советская бюрократия, наличие госпредприятий, контролируемых теми же олигархами, а также неготовность Украины к верховенству права и, как следствие, зависимость правосудия.

«К сожалению, смелых людей, готовых взяться за решение этих проблем, у нас не хватает», — резюмировал он, заключив, что будущее страны — это развитие гражданского общества.

Параллельно Вакарчук призвал Раду через свой Twitter устранить «несправедливый и циничный» сдерживающий фактор для общественников, отменив закон о предоставлении ими электронных деклараций.

«Заявления эти де-факто продиктованы Западом, причем, скорее, не Брюсселем, на который ориентирована часть украинских элит, а Вашингтоном, и полностью соответствуют его ожиданиям. Именно поэтому, впрочем, эти посылы вряд ли будут адекватно восприняты обществом, ведь сейчас оно замыкается на проукраинских ценностях и устремлениях», — сказал «Вестям» политолог Сергей Быков. И, по его мнению, выиграет тот, кто найдёт баланс между общенациональной и персональной проблематикой.

Параллельно на медиаплощадках, принадлежащих Виктору Пинчуку, которого некоторые даже называют политическим патроном Вакарчука, начали раскручивать общенациональную программу «Новые лидеры». Она будет чем-то напоминать конкурс «Алло, мы ищем таланты», только в общественной сфере. Декларируемая цель проекта — «проявление класса социально ответственных лидеров, способных активно включиться в изменение Украины».

«Это не партийная история и не о Вакарчуке, это образовательная инициатива; политический процесс вторичен, главная проблема Украины — в количестве принципиально новых лидеров», — пояснил оорганизатор Роман Бондарь, украинский партнёр глобальной хедхантинговой сети Odgers Berndston.

Однако, как пишет автор статьи, временные рамки, отведённые проекту, наталкивают на иные предположения. Этап регистрации длится до 30 апреля, отбор «сотни лидеров» — до конца мая. Десятку лидеров определят к началу сентября, а к 31 ноября будет выбран победитель.

«Проект — своего рода запасной аэродром для Вакарчука, которого западные игроки пока не рассматривают как реальную альтернативу, — скорее, эту идею активно двигает через своих лоббистов в Вашингтоне сам Виктор Пинчук», — отмечает политолог Кирилл Молчанов.

Вопрос есть и в том, какую политическую нишу приготовили для Вакарчука. Молчанов считает его кем-то средним между Виктором Ющенко и Михаилом Саакашвили: от экс-президента Украины — слабость команды, а от грузинского коллеги — методы её формирования.

«Политтехнолог Игорь Грынив предлагал сделать Вакарчука техническим кандидатом. Но по опросам видно, что количество таких кандидатов — а среди них и Гриценко, и сам Ющенко — может «четвертовать» рейтинг и самого президента, хоть изначальная цель — сбивать электорально Юлию Тимошенко», — сказал журналистам Молчанов.

Собеседники «Вестей» в парламенте также подтвердили, что старт условного проекта «Вакарчук» санкционирован.

«Нет указания препятствовать раскрутке — значит, всё согласовано», — сказал собеседник издания.

В свою очередь, политолог Виталий Кулик отмечает «технологичный» характер Вакарчука: его позиции изначально слабы, поскольку его «подпирает» целая плеяда претендентов на «украинского Макрона»: бывший шеф разведки Валентин Наливайченко, экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Кроме того, одним из эффективных методов «сбивания» Вакарчука может стать параллельное выдвижение телеведущего и шоумена Владимира Зеленского.

«Именно ему и могут предложить атаковать спойлера-Вакарчука, ролью которого будет портить электоральные результаты главным оппонентам Петра Порошенко на выборах. К тому же оба они упоминаются в привязке к олигархам, конкурирующим между собой», — считает политтехнолог Андрей Золотарёв.