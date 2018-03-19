El País: Франция и Германия должны помирить Россию с Европой

Отравление «нервно-паралитическим газом российского производства» бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — это не история из романа Джонна Ле Карре, а химическая атака «путинской России», где ничто не ускользает из-под его контроля, на европейскую страну, входящую в НАТО, пишет обозреватель El País Франсиско Бастерра.

«Красная линия пересечена, и на это надо дать действенный ответ», — говорится в статье.

Не стоит утверждать, что Путин только пытается избавить Россию от унижения, которое ей после развала СССР пришлось пережить по вине Запада.

«Это не отдельный случай, а международная провокация, нацеленная на то, чтобы проверить сплочённость и твёрдость Европы и США. Аннексия Крыма, дестабилизация Украины, возвращение Москвы на Ближний Восток для поддержки мясника Асада, вмешательство в американские выборы, в президентские выборы во Франции, в брексит. Убийство оппозиционного политика Бориса Немцова и критически настроенной журналистки Анны Политковской. Отравление полонием бывшего агента КГБ Литвиненко, также в Лондонграде», — пишет Бастерра.

По мнению автора, путинская Россия продолжит «играть грязно».

«Она уже не стоит на коленях, и это ощущение укрепляет её самодержавие. Царь гарантирует порядок, стабильность, крупный бизнес для своих друзей, гордость для Великой России», — говорится в статье.

Однако несмотря на всё это, как пишет обозреватель El País, нужно срочно восстановить ухудшившиеся отношения с Россией — страной, которая необходима для решения крупных международных проблем.

«Её изоляция не сработает. От Трампа, который попал в российскую паутину, не стоит ждать стратегии восстановления. Европа с Германией и Францией во главе должна принять этот вызов. Ведь Путин здесь надолго», — подытоживает El País.