El País: Франция и Германия должны помирить Россию с Европой

Россия нужна для решения крупных международных проблем, и поэтому необходимо срочно восстановить отношения с ней, пишет El País. И поскольку от попавшего в «российскую паутину» Дональда Трампа не стоит ждать стратегии восстановления, принять этот вызов должна Европа с Германией и Францией во главе.
Отравление «нервно-паралитическим газом российского производства» бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — это не история из романа Джонна Ле Карре, а химическая атака «путинской России», где ничто не ускользает из-под его контроля, на европейскую страну, входящую в НАТО, пишет обозреватель El País Франсиско Бастерра.
«Красная линия пересечена, и на это надо дать действенный ответ», — говорится в статье.
Не стоит утверждать, что Путин только пытается избавить Россию от унижения, которое ей после развала СССР пришлось пережить по вине Запада.
«Это не отдельный случай, а международная провокация, нацеленная на то, чтобы проверить сплочённость и твёрдость Европы и США. Аннексия Крыма, дестабилизация Украины, возвращение Москвы на Ближний Восток для поддержки мясника Асада, вмешательство в американские выборы, в президентские выборы во Франции, в брексит. Убийство оппозиционного политика Бориса Немцова и критически настроенной журналистки Анны Политковской. Отравление полонием бывшего агента КГБ Литвиненко, также вЛондонграде», — пишет Бастерра.
По мнению автора, путинская Россия продолжит «играть грязно».
«Она уже не стоит на коленях, и это ощущение укрепляет её самодержавие. Царь гарантирует порядок, стабильность, крупный бизнес для своих друзей, гордость для Великой России», — говорится в статье.
Однако несмотря на всё это, как пишет обозреватель El País, нужно срочно восстановить ухудшившиеся отношения с Россией — страной, которая необходима для решения крупных международных проблем.
«Её изоляция не сработает. От Трампа, который попал в российскую паутину, не стоит ждать стратегии восстановления. Европа с Германией и Францией во главе должна принять этот вызов. Ведь Путин здесь надолго», — подытоживает El País.
Совет Федерации одобрил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области специальных административных районов с льготными условиями для работы зарубежных компаний. Об этом сообщает ТАСС.
В Санкт-Петербурге прошла встреча главнокомандующего Военно-морским флотом России Владимира Королёва и командующего Военно-морскими силами Народной освободительной армии Китая Шэнь Цзинлуна. Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В Санкт-Петербурге на предприятии «Северная верфь» состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага и приёма в состав Военно-морского флота России головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом сообщает РИА Новости.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что из Госдумы был отозван законопроект об аккредитации визовых центров в России. Об этом он написал в Facebook.
Российский бегун Александр Скоробогатько, который получил разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) участвовать в зарубежных стартах, имеет право претендовать на выступление на чемпионате Европы, который пройдёт в августе в Берлине.