Der Spiegel: после отравления Скрипаля Германия усилит контрразведку против России

Федеральная разведывательная служба Германии создаст новый отдел, предназначенный для контрразведывательной деятельности в отношении России, Китая, Северной Кореи и Ирана, сообщает Der Spiegel. Германия не занималась контрразведкой с окончания холодной войны, однако вновь вернулась к ней после отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, отмечает издание.

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) работает над созданием отдела по шпионажу за иностранными разведками, сообщает Der Spiegel. В настоящее время в новом отделе работает всего несколько человек, однако вскоре он должен быть расширен более чем до 50 сотрудников.

Первоочередной причиной для создания нового отдела стала «активизация российских спецслужб». Наряду с Россией отдел намерен сосредоточиться также на Иране, Китае и Северной Корее. Как пишет Der Spiegel, с окончанием холодной войны БНД приостановила свою контрразведывательную деятельность, однако после отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля правительство Германии вновь занялось разведывательной деятельностью в отношении российских и других спецслужб.

Как напоминает издание, британские власти обвиняют Кремль в организации покушения на Сергея Скрипаля и его дочь. Оба были отравлены нервно-паралитическим газом и в настоящее время находятся в больнице в критическом состоянии. Ещё одной причиной для организации отдела стала «усилившаяся активность российских и китайских спецслужб в Германии», резюмирует Der Spiegel.