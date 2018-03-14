Daily Beast: экстрадированный в США россиянин признал вину в кибермошенничестве

Гражданин России Юрий Мартышев признал себя виновным в пособничестве компьютерному взлому посредством вспомогательного программного обеспечения, позволяющего эффективно скрывать вредоносные коды, пишет The Daily Beast. Как отмечает издание, несмотря на протесты российского правительства, Мартышев и его подельник были задержаны на территории Латвии и незамедлительно экстрадированы на территорию США.

Гражданин России, которого в прошлом году экстрадировали в США, несмотря на возражения Москвы, признал себя виновным в пособничестве компьютерному проникновению и в управлении сервисом в так называемой тёмной паутине — области интернета, для доступа к которой требуются особые программные средства. Благодаря этому сервису тысячам хакеров удалось скрыть от антивирусов вредоносное программное обеспечение, пишет The Daily Beast.

36-летний москвич Юрий Мартышев, который был арестован во время поездки в Латвию, управлял сервисом Scan4you, который занимал одну из ключевых нишей в теневой экономике. Прежде чем устанавливать вредоносное ПО, объясняет издание, хакерам нужно сделать так, чтобы антивирус не смог моментально обнаружить вредоносную программу и отправить её в карантин.

За небольшую сумму хакер мог загружать в Scan4you код, после чего программа автоматически проверяла, засекают ли его 30 различных сканеров, а затем отправляла результаты владельцу. Вооружившись информацией такого рода, хакер мог вносить в свой код изменения до тех пор, пока вероятность обнаружения не снижалась или вообще не становилась равной нулю.

Scan4you, как отмечает The Daily Beast, — это одна из самых успешных в своём роде программ, которой торговали на подпольных форумах. В эксплуатации она находилась, по крайней мере, с 2009-го до момента ареста Мартышева и его подельника в прошлом году.

«На протяжении срока эксплуатации этим сервисом воспользовались тысячи пользователей, — говорится в соглашении о признании вины. — Этот сервис получил и отсканировал миллионы вредоносных файлов».

Согласно судебным документам, этой программой пользовался ряд серьёзных игроков, включая злоумышленников, которые в ноябре 2013 года взломали сеть магазинов розничной торговли. Хотя в соглашении название компании и не фигурирует, исходя из времени преступления, можно сделать вывод, что речь идёт о масштабном взломе фирмы Target.

Тогда хакеры в течение двух недель четыре раза проверяли вредоносный код через Scan4you, после чего успешно внедрили его в системы компании на «чёрную пятницу». В итоге в распоряжении злоумышленников оказались данные около 40 млн кредитных и дебетовых карт, что привело к групповому иску потребителей в адрес компании на сумму $10 млн.

Пособник Мартышева Юрий Бондарь, судя по всему, был «техническим мозгом», стоявшим за созданием этого вредоносного ПО. Бондарь, который является гражданином Латвии, также был экстрадирован в США.

Как гражданин России, который действовал на территории этой страны, Мартышев мог не бояться американской системы правосудия, до тех пор пока не совершил ошибку и не покинул страну в прошлом апреле. Когда Мартышев пересекал латвийскую границу, его сняли с поезда и быстро экстрадировали в США.

Российское правительство осудило арест и экстрадицию Мартышева, заявив, что это «очередной случай похищения россиянина американскими властями». Согласно условиям сделки, Мартышеву грозит не более 2,5 лет лишения свободы.