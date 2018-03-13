Вести: известный украинский гимнаст меняет азербайджанское гражданство на российское

Известный украинский гимнаст Олег Степко, который ранее выступал за Азербайджан, снова решил сменить гражданство. Как пишут «Вести», теперь спортсмен стоит в очереди на получение российского паспорта, который ему должны выдать в ближайшие дни.

Бывший украинский гимнаст Олег Степко снова решил сменить гражданство. Как пишут «Вести», став чемпионом Европы, выступая за Украину, он сначала перебрался в Азербайджан, для которого выиграл бронзу на чемпионате мира, а теперь стоит в очереди на получение российского паспорта, который ему должны выдать, по сообщению СМИ, в ближайшие дни.

23-летний Степко, родившийся в Запорожье, является участником двух Олимпиад. В 2012 году в Лондоне он выступал за Украину, в 2016-м в Рио-де-Жайнеро — за Азербайджан. Сейчас спортсмен тренируется в Новосибирске.

«Длительный процесс оформления российского гражданства практически завершён, мы ждем, что в самое ближайшее время он получит уже паспорт. После этого Олег планирует выступить на чемпионате России. Если он сможет показать себя, то почему бы и не претендовать на место в сборной России. Главное, чтобы он был нужен тренерам национальной команды», — говорит тренер спортсмена Владимир Кочнев.