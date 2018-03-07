Focus: Германия не уступает Трампу в протекционизме

Германия не раз критиковала протекционизм американского президента Дональда Трампа в сфере экономики, сообщает Focus. Но в действительности ФРГ сама входит в пятёрку стран с наибольшим количеством мер по защите внутреннего рынка, рассказывает немецкое издание в видео на своём сайте.

Дональд Трамп хочет защитить американскую экономику с помощью импортных пошлин. Германия и ЕС в ужасе, они грозят реваншем. Но исследование Euler Hermes показывает, что в деле протекционизма Германия не уступает остальным. В нём говорится, что за последние четыре года Германия приняла 185 новых мер по защите собственной экономики.

Только Россия, Индия и США, которые находятся на первом месте, превысили это значение. Активнее всего немецкие власти поддерживают машиностроение, металлургию, а также химическую промышленность, говорится в результатах исследования. Как объясняют специалисты из Euler Hermes, для этого власти оказывают финансовую помощь, предоставляют кредиты и гарантии для экспортной экономики.

Также в исследовании разобран крайне протекционистский курс США. Они лидируют с большим отрывом — в 401 защитную меру. При Трампе искусственная защита собственной экономики в очередной раз усилилась — наперекор мировому тренду.

В 2016 году в мире было принято 827 защитных мер, в 2017-м — 467. Одна пятая из них на счету у США. Германия же проявила сдержанность и ограничилась всего 18 новыми мерами. Это коснулось и помощи (предоставленной компании. — ИноТВ) Air Berlin. В 2017 году она стала самым ярким примером государственного вмешательства в Германии.

Дата выхода в эфир 06 марта 2018 года.