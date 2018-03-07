Expressen: шведский биатлонист объявил бойкот Кубку мира в Тюмени из-за «допингового скандала»

Шведский биатлонист и чемпион Олимпиады в Пхёнчхане Себастьян Самуэльссон решил объявить бойкот финалу Кубка мира в Тюмени, пишет Expressen. Как отмечает издание, причиной такого решения спортсмена стали как беспокойство по поводу отсутствия в России функционирующих антидопинговых организаций, так и «угрозы», поступающие со стороны россиян.

В марте в Тюмени состоится завершающий этап Кубка мира по биатлону, несмотря на то, что очень многие спортсмены настаивали на том, чтобы он прошёл в каком-нибудь другом городе. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который взял на Олимпиаде в Пхёнчхане золотую и серебряную медали, отнёсся к решению всё-таки провести там соревнования критически, пишет Expresen.



«Крайне разочарован сегодняшним решением Международного союза биатлонистов провести завершающий этап Кубка мира в России, которое он принял, несмотря на все призывы», — написал он в Twitter.



Однако теперь Самуэльссон подтвердил, что он вообще не собирается ехать в Тюмень.



«Я решил объявить бойкот финалу Кубка мира в России. Страны без функционирующей антидопинговой организации не должны проводить соревнования на международном уровне. Кроме того, я беспокоюсь как за свою безопасность, так и за судьбу тех допинг-проб, которые сдаются в России», — написал биатлонист.



По словам Самуэльссона, он последует примеру Чехии, Канады и США, которые также решили не ехать. Тем не менее спортсмен подчеркнул, что это его самостоятельное решение, к которому его коллеги по сборной отнеслись с пониманием.



Кроме того, как отмечает Expressen, Самуэльссон начал получать «угрозы» со стороны россиян, когда выступил против того, чтобы Россия стала хозяйкой соревнований.



«Они писали, что ждут меня там. Помимо этого, я знаю, что сданные там пробы никто не проверяет. Они уже раньше манипулировали тестами. Информатор Родченков свидетельствовал, что от него требовали манипуляций с иностранными допинг-пробами. Это была бы катастрофа», — заявил биатлонист.