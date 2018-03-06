DWN: немецкий экспорт в Россию растёт, несмотря на санкции

Несмотря на санкции Запада, экспорт немецких предприятий в Россию впервые за пять лет вновь вырос, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает немецкое издание, товарооборот между Германией и Российской Федерацией продолжит увеличиваться и в 2018 году.

Несмотря на санкции Запада против Москвы, экспорт немецких предприятий в Российскую Федерацию впервые за пять лет вновь вырос, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По данным Федерального статистического ведомства в Висбадене, в 2017 году экспорт из Германии в Россию вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом. Немецкие производители ввезли в Российскую Федерацию товаров на сумму €25,9 млрд.

В свою очередь, по сравнению с прошлым годом сильно вырос — почти на 19% — и экспорт из России в Германию и составил €31,4 млрд, отмечает немецкое издание.

Буквально на прошлой неделе в Российско-германской внешнеторговой палате обратили внимание на то, что торговля с Россией вновь пошла в гору, напоминает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По прогнозам экспертов палаты, товарооборот между Германией и Российской Федерацией также должен вырасти и в 2018 году.

Российская экономика «восстанавливается», и это «играет на руку немецким компаниям». В 2017 году — впервые за два года — экономика России выросла, несмотря на то что санкции Запада по-прежнему отрицательно сказываются на торговых отношениях, подчёркивает немецкое издание.