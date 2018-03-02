NBC: администрация Трампа превращает США в банановую республику на радость Путину

Дональд Трамп и его команда стремятся превратить Соединённые Штаты в банановую республику. Такое мнение в интервью NBC выразил бывший главный юрист Белого дома по вопросам этики Ричард Пейнтер. По его словам, единственный, кто выигрывает в результате сложившейся ситуации, — это Владимир Путин.

РИЧАРД ПЕЙНТЕР, бывший главный юрист Белого дома по вопросам этики: Именно так управляют банановой республикой. У вас есть авторитарный лидер и его семья, которые всем руководят и делают огромное количество денег на своём бизнесе. И они делают всё возможное, чтобы правительственные чиновники относились к ним лояльно.

Страны такого типа очень легко поддаются коррупции. И я думаю, эти люди (администрация Трампа. — ИноТВ) хотят, чтобы Соединённые Штаты двигались в этом направлении. Они собираются взять мировую сверхдержаву и низвести её до уровня банановой республики. Но, как я считаю, единственный, кто в результате выигрывает, — это Путин.

У нас очень серьёзные проблемы. Под угрозой находится наша национальная безопасность. И люди уходят из правительства просто потому, что они не могут ужиться с президентом. С ним никто не способен уживаться.

И ещё у нас есть Джаред Кушнер, который колесит по свету, заключает различные сделки, собирает деньги. Он серьёзно задолжал большему количеству людей, которые хотят что-либо от американского правительства. Он не может даже получить допуск к секретной информации. (Спецпрокурор. — ИноТВ) Мюллер сидит у него на хвосте.

Это полная катастрофа. Этим людям понадобилось чуть больше года, чтобы унизить нашу страну.

Дата выхода в эфир 01 марта 2018 года.