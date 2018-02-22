FAZ: Рига не нашла следов участия России в скандале вокруг Банка Латвии

Правительство в Риге признало, что у него нет доказательств вмешательства России в коррупционный скандал в отношении главы Банка Латвии, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Ранее страна Балтии заявляла о возможной причастности Москвы к скандалу, повлёкшему отстранение от должности руководителя Центробанка Латвии Илмара Римшевича, также входящего в Совет управляющих ЕЦБ.

Рига не нашла в коррупционном деле вокруг главы Центробанка Латвии доказательств российского вмешательства, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Ранее Министерство обороны Латвии заявляло о широкомасштабной кампании по дезинформации из-за границы, аналогичной вмешательству в предвыборную борьбу в США, Франции или Германии. Очевидно, речь при этом шла о России, отмечается в статье.

Однако сейчас правительство балтийской страны признало, что у него нет подтверждений российского влияния в коррупционном скандале в отношении руководителя Центробанка Латвии. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сообщил, что в деле были замешаны профессионально созданные боты в социальных сетях, однако по поводу гипотетического вмешательства России в коррупционный скандал он сказал следующее: «Я не думаю, что у нас есть какие-то доказательства того, что наши соседи с этим связаны».

Европейский центробанк (ЕЦБ) пока ещё не хочет давать комментарии по делу о коррупции вокруг отстранённого от должности руководителя главного латвийского банка Илмара Римшевича, который также входит в Совет управляющих ЕЦБ. Римшевич не принимал участия в заседании совета в среду во Франкфурте, отмечает издание. Его выпустили из-под стражи после внесения залога под подписку о невыезде.

Официальный представитель Европейского центробанка заявил, что ЕЦБ пока не может оценить этот инцидент из-за недостатка информации. На прошедшем заседании совета о деле Римшевича не говорили, однако некоторые из 25 членов ЕЦБ обсудили его в неформальной обстановке. В прошлый раз, когда под давлением оказались главы греческого и словацкого банков, президент ЕЦБ отреагировал быстро, поэтому нынешнее молчание примечательно, пишет Frankfurter Allgemeine.

Кризис Банка Латвии и скандалы вокруг некоторых других латвийских банков, находящихся под надзором ЕЦБ, начинают вредить славе Европейского центробанка, утверждает немецкая газета.

В понедельник ЕЦБ велел Риге заморозить дела третьего по величине банка в Латвии ABLV — после того как американские следователи из Министерства финансов ввели против него санкции из-за подозрения в отмывании денег и связях с Северной Кореей. Министр финансов США говорил также о коррупции в отношениях с Россией и Украиной.

Как подчёркивает издание, ABLV — один из трёх банков Латвии, находящихся непосредственно под надзором ЕЦБ. После того как начали возникать вопросы, не получал ли Европейский центробанк свою долю от деятельности ABLV, в европейском финансовом институте заявили, что страны ЕС решили поручить борьбу с отмыванием денег национальным учреждениям каждого государства. Однако нарушения в этой сфере могут свидетельствовать о глубоких проблемах в управлении банком, которые должен расследовать ЕЦБ, — но у него нет власти для выявления подобных недостатков.

После распада Советского Союза Рига стала финансовым центром межрегионального значения. Два крупнейших банка являются шведскими институтами. Кроме того, имеются и латвийские банки поменьше, которые в свою очередь ведут немало счетов для российских, белорусских, украинских и молдавских клиентов, уверенных, что в стране ЕС их деньги будут в безопасности. Однако скандалы на почве отмывания денег для зарубежных клиентов возникают снова и снова, подчёркивает Frankfurter Allgemeine.