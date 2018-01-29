Washington Post: борьба с ожирением поставила под угрозу военные тайны США

На выложенной в интернете карте пользователи обнаружили секретные военные базы нескольких стран, в том числе США, пишет The Washington Post. По словам издания, местоположение этих объектов выдали устройства и мобильные приложения для занятий фитнесом. Как поясняет издание, такие устройства массово раздавались американским военнослужащим в рамках борьбы с ожирением в армии, которую поощрял Пентагон.

На опубликованной в сети интерактивной карте были обнаружены секретные военные объекты нескольких стран, включая США. Их местоположение выдали устройства и мобильные приложения для занятий спортом, пишет The Washington Post.

Как поясняет издание, речь идёт о карте The Global Heat Map, которая была опубликована в ноябре прошлого года. На ней высвечивается передвижение миллионов человек в разных странах мира, которые пользуются фитнес-трекерами компании Strava на протяжении двух лет.

В зонах конфликта и пустынях, в том числе Ираке и Сирии, карта становится почти полностью тёмной, за исключением небольших районов активности, по которым, по всей видимости, передвигаются американские военные. При увеличении этих маршрутов выяснилось, что именно здесь находятся известные военные базы США, а также другие неизвестные и, возможно, секретные объекты, полагает The Washington Post.

Издание отмечает, что ранее Пентагон поощрял использование фитнес-трекеров в армии. Более того, в 2013 году в рамках пилотной программы по борьбе с ожирением американские военнослужащие получили 2500 устройств Fitbit.

20-летний австралийский студент Натан Русер первым обратил внимание на потенциально секретную информацию, содержащуюся на карте. Он решил проверить, можно ли найти на ней американских солдат, и увеличил фрагмент с Сирией — и тот «засверкал, как рождественская ёлка».

Своим открытием Русер поделился в Twitter, что подтолкнуло к поиску и других пользователей, в том числе экспертов и отставных военных. Журналист Daily Beast Адам Роунсли нашёл заметные следы спортивной активности на пляже, расположенном неподалёку от предполагаемой базы ЦРУ в Сомали. Другой пользователь Twitter заявил, что обнаружил ракетную систему Patriot в Йемене.

Сведения о местоположении большинства объектов, включая огромную авиабазу США в афганском Кандагаре, являются общедоступными. Пентагон также публично признавал, что американский спецназ находится в сирийском Эт-Танфе на границе с Ираком.

В то же время эти данные, которые дают представление о маршруте патрулей или привычном образе жизни на базах, могут помочь злоумышленникам, которые решат атаковать или устроить засаду на американские войска, считает немецкий военный аналитик Тобиас Шнайдер. «Это очевидная угроза безопасности», — заявляет он.

Шнайдер предполагает, что далеко не вся обнаруженная спортивная активность имеет отношение к представителям американских Вооружённых сил. По его словам, на карте чётко видны российские базы в Сирии, в том числе периметр Хмеймим.

При этом аналитик обращает внимание, что ему не удалось обнаружить передвижение иранских военных. Либо они не пользуются фитнес-трекерами, либо предусмотрительно отключают их, делает вывод Шнайдер.