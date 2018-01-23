CNN: российский корабль-шпион заметили в сотне миль от побережья США

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Экс-глава МИД Польши: Россия пытается сделать Азовское и Каспийское моря своей внутренней акваторией wPolityce.pl
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Исследование: личная инфляция в России в сентябре была ниже официальной
Уровень личной инфляции российских граждан в сентябре 2018 года был значительно ниже показателя официальной инфляции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
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На вооружение в Южный военный округ поступила новая техника
На вооружение соединения управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа поступили новые унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1, которые предназначены для управления войсками в полевых условиях.
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Источник: российские космонавты осмотрят «Союз МС-09» снаружи в декабре
Выход российских космонавтов с МКС в открытый космос для осмотра снаружи корабля «Союз МС-09», в котором было обнаружено отверстие, перенесён на месяц. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник на Байконуре.
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Число жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 29
В США число погибших в результате последствий урагана «Майкл» увеличилось до 29. Об этом информирует CNN со ссылкой на местные власти.
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Страны G7 призвали наказать причастных к исчезновению Хашукджи
Министры иностранных дел стран G7 призвали привлечь к ответственности всех виновных в исчезновении журналиста Джамаля Хашукджи.
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В МИД призвали Брюссель оказать давление на Приштину
Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью газете «Известия» заявил, что Брюссель должен оказывать больше давления на Приштину для урегулирования ситуации в Косове.
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В постпредстве России при ООН приветствовали председательство Палестины в «Группе 77»
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона приветствует решение «Группы 77» избрать Палестину председателем объединения на 2019 год.
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Россия заняла 43 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности
Россия заняла 43 место в рейтинге конкурентоспособных экономик мира, опубликованных Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
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СМИ: В Россию переехали около 800 тысяч соотечественников
В Россию за время работы госпрограммы по переселению соотечественников переехали около 800 тысяч человек. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал замглавы МИД России Григорий Карасин.
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Помощница госсекретаря США посетит Киев
Помощница государственного секретаря США Кирстен Мэдисон посетит Украину и Данию с 17 по 23 октября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Госдепа.
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На Украине число заболевших корью за неделю возросло почти на треть
В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что число заболевших корью в стране в течение недели возросло почти на 28%. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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В США подтвердили готовность сотрудничать с Россией по ситуации вокруг КНДР
Спецпредставитель Госдепартамента США по политике в отношении Северной Кореи Стивен Биган заявил о заинтересованности Вашингтона в сотрудничестве с Россией по ситуации на Корейском полуострове.
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Отец Нурмагомедова: мы хотим, чтобы нам платили в пять раз больше, чем Макгрегору
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что за возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором они с сыном хотели бы получить значительно больший гонорар.
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СМИ: Трамп рассматривает кандидатуру Науэрт на должность постпреда США при ООН
Американский президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт на должность постпреда США при ООН.
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Власти Ирана заявили о ликвидации организатора теракта в Ахвазе
В корпусе Стражей исламской революции Ирана заявили, что силы безопасности Ирака ликвидировали главного организатора теракта, который произошёл в иранском городе Ахваз, сообщает агентство Mehr со ссылкой на пресс-службу корпуса.
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СМИ: Травма Бэйла может оказаться серьёзной
Травма, которую получил нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл, может оказаться серьёзнее, чем ожидали в клубе.
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Букеровскую премию присудили британской писательнице Анне Бернс
Британская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за роман Milkman, написанный от имени 18-летней девушки. Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.
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Санкт-Петербург подал заявку на проведение итогового турнира ATP
Исполнительный директор турнира St. Petersburg Open Наталия Камельзон сообщила о подаче заявки на проведение в Санкт-Петербурге итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
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Венесуэла объявила о прекращении продажи доллара на валютном рынке
Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заявил, что Венесуэла прекращает продажу доллара на валютном рынке из-за введённых против Каракаса санкций США. Об этом сообщает RT en Español.
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Бельгия и Нидерланды сыграли вничью в контрольном матче
Сборные Бельгии и Нидерландов по футболу сыграли вничью в контрольном матче.
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Сборная Украины обыграла Чехию в матче Лиги наций
Сборная Украины по футболу одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Трамп назвал ФРС своей главной угрозой
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает политику повышения базовой процентной ставки, которую проводит Федеральная резервная система, своей главной угрозой.
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Дубль Гризманна принёс Франции победу над Германией в матче Лиги наций
Сборная Франции по футболу одержала победу над национальной командой Германии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
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В Эстонии открыты новые объекты для войск и техники НАТО
На авиабазе Эмари под Таллином были открыты новые объекты, которые предназначены для дислоцированных в Эстонии войск и техники НАТО, сообщает пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
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Стало известно, когда состоится финал Гран-при Bellator Емельяненко — Бейдер
Стала известна дата финального поединка Гран-при Bellator в тяжёлом весе между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.
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Футболист «Анжи»: живём на базе, тут хотя бы кормят
Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал, как игроки команды выживают в условиях задолженности по заработной плате.
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В Рязани побит температурный рекорд 1974 года
В понедельник, 15 октября, в Рязани был установлен новый температурный рекорд, сообщает kp.ru со ссылкой на Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Президент Татарстана встретился с министром торговли Туниса
Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр торговли Туниса Омар Бехи обсудили возможное сотрудничество республики и страны, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы российского региона.
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Лимонов сообщил об ухудшении здоровья
Писатель и политик Эдуард Лимонов заявил, что состояние его здоровья ухудшилось.
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Бразилия победила Аргентину в контрольном матче благодаря голу на 93-й минуте
Сборная Бразилии по футболу одержала победу над национальной командой Аргентины в контрольном матче.
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Футболисты молодёжной сборной России устроили потасовку на поле после непопадания на Евро-2019
Игроки молодёжной сборной России по футболу после поражения от национальной команды Австрии в матче квалификации чемпионата Европы — 2019 среди игроков до 21 года устроили потасовку на поле.
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ЦСКА обыграл «Маккаби» в баскетбольной Евролиге
Московский ЦСКА одержал победу над израильским «Маккаби» в матче второго тура баскетбольной Евролиги.
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В Краснодаре обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
В Прикубанском округе Краснодара обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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СБУ начала расследование в отношении замглавы Службы внешней разведки
Служба безопасности Украины начала расследование в отношении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, сообщает пресс-служба ведомства.
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Шубенков не попал в шорт-лист на звание лучшего легкоатлета 2018 года в Европе
Россиянин Сергей Шубенков, выступающий в соревнованиях по бегу на 110 м с барьерами, не попал в финальную тройку номинантов на звание лучшего легкоатлета Европы 2018 года.
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Астронавт Хейг рассказал, как Рогозин дал ему свою куртку
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, что по прибытии в Звёздный Городок после аварийной посадки «Союза МС-10» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратил внимание, что на улице холодно, и дал ему свою куртку.
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В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП
В Краснодарском крае три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, ещё двое госпитализированы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на МВД России по региону.
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Алаев прокомментировал невыход молодёжной сборной России на Евро-2019
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал невыход молодёжной сборной России в финальную часть чемпионата Европы — 2019 среди игроков до 21 года.
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Футболист «Анжи» прокомментировал информацию о возможном бойкоте матча с ЦСКА
Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев прокомментировал информацию о возможном бойкоте матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА из-за задолженности перед игроками по заработной плате.
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В Удмуртии начали проверку из-за ДТП с двумя погибшими
В Удмуртии начали доследственную проверку из-за дорожно-транспортного происшествия на трассе Ижевск — Воткинск, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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Трамп обсудил с наследным саудовским принцем расследование исчезновения Хашукджи
Президент США Дональд Трамп заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд планирует расширить расследование дела пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи.
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ЦСКА проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ
Московский ЦСКА потерпел поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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На борту разбившегося на Украине Су-27 могли находиться боеприпасы
Потерпевший крушение в Винницкой области Су-27 мог нести на борту боеприпасы, которые могут сдетонировать, сообщили в областном управлении Нацполиции Украины.
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Адвокат: братья Кокорины принесли извинения Паку и предложили примирение
Олег Попов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, как прошла очная ставка с потерпевшими Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в СИЗО «Бутырка».
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Экипажи самолётов морской авиации ЧФ начали тренировки по выживанию в горах
Экипажи самолётов морской авиации Черноморского флота начали занятия по горной подготовке в рамках плановой программы по выживанию на земле в различных условиях. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
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Рублёв проиграл Кирьосу в первом круге Кубка Кремля
Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от австралийца Ника Кирьоса в матче первого круга теннисного Кубка Кремля, проходящего в Москве.
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Россияне арестованы в Чехии по обвинению во взломе систем регистрации
Чешская полиция предъявила восьми гражданам России и Вьетнама обвинения во взломе систем регистрации иностранцев, сообщила прокурор Петра Уллрихова.
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Эксперт оценил экономический эффект ЧМ-2018 в России
Специалист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в беседе с телеканалом «360» оценил экономический эффект чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
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Крым направит около трёх тысяч новобранцев на службу в ходе осеннего призыва
Крым направит около трёх тысяч новобранцев на службу в Вооружённые силы России в ходе осеннего призыва. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на военного комиссара республики Олега Ермилова.
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Ласицкене не попала в шорт-лист на звание лучшей легкоатлетки 2018 года в Европе
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не попала в финальную тройку номинантов на звание легкоатлетки Европы 2018 года.