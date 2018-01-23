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CNN: российский корабль-шпион заметили в сотне миль от побережья США

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Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен в 100 милях от побережья Соединённых Штатов, сообщает CNN со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве. Куда конкретно направляется судно, пока точно неизвестно, но, если судить по опыту прошлых лет, корабль, скорее всего, пройдёт вдоль восточного побережья США близ военно-морских баз этой страны.
CNN: российский корабль-шпион заметили в сотне миль от побережья США
Reuters
Российский корабль-шпион «Виктор Леонов» был замечен в международных водах всего в 100 милях от побережья американского штата Северная Каролина, сообщает CNN со ссылкой на источник в вооружённых силах США. Судно, как отмечается в статье, несколько дней назад покинуло Порт-оф-Спейн, столицу Тринидада и Тобаго.
 
По словам источников в оборонном ведомстве США, за российским разведывательным кораблём, оснащённым разнообразным высокотехнологичным оборудованием, американские ВМС следят с помощью эсминца «Коул» и других своих ресурсов.
 
На прошлой неделе Соединённые Штаты наблюдали за действиями судна в Карибском море. На тот момент было неясно, куда направлялся корабль, но, как заявил источник в Минобороны США, раньше корабль-шпион обычно проплывал вдоль восточного побережья близ мыса Канаверал, базы подводных лодок Кингс-Бэй, военно-морской базы Норфолк и ещё одной базы подводных лодок в Нью-Лондоне.
 
Если судить по опыту прошлых лет, то «Виктор Леонов», скорее всего, будет действовать близ восточного побережья Соединённых Штатов от четырёх до шести месяцев и займётся проведением разведывательных операций, сообщает CNN.
 
Российский корабль-шпион, как отмечается в статье, выполняет эту миссию на постоянной основе. Так, его уже замечали близ побережья США в феврале и марте прошлого года. В феврале прошлого года — в 30 милях от побережья штата Коннектикут, а в марте — в 20 милях к югу от базы Кингс-Бэй. Кроме того, российский корабль-шпион проводил схожие операции у берегов США в 2014-м и 2015 году.
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