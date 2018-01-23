CNN: российский корабль-шпион заметили в сотне миль от побережья США

Российский корабль-шпион «Виктор Леонов» был замечен в международных водах всего в 100 милях от побережья американского штата Северная Каролина, сообщает CNN со ссылкой на источник в вооружённых силах США. Судно, как отмечается в статье, несколько дней назад покинуло Порт-оф-Спейн, столицу Тринидада и Тобаго.

По словам источников в оборонном ведомстве США, за российским разведывательным кораблём, оснащённым разнообразным высокотехнологичным оборудованием, американские ВМС следят с помощью эсминца «Коул» и других своих ресурсов.

На прошлой неделе Соединённые Штаты наблюдали за действиями судна в Карибском море. На тот момент было неясно, куда направлялся корабль, но, как заявил источник в Минобороны США, раньше корабль-шпион обычно проплывал вдоль восточного побережья близ мыса Канаверал, базы подводных лодок Кингс-Бэй, военно-морской базы Норфолк и ещё одной базы подводных лодок в Нью-Лондоне.

Если судить по опыту прошлых лет, то «Виктор Леонов», скорее всего, будет действовать близ восточного побережья Соединённых Штатов от четырёх до шести месяцев и займётся проведением разведывательных операций, сообщает CNN.

Российский корабль-шпион, как отмечается в статье, выполняет эту миссию на постоянной основе. Так, его уже замечали близ побережья США в феврале и марте прошлого года. В феврале прошлого года — в 30 милях от побережья штата Коннектикут, а в марте — в 20 милях к югу от базы Кингс-Бэй. Кроме того, российский корабль-шпион проводил схожие операции у берегов США в 2014-м и 2015 году.