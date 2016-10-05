Wyborcza: «Плутониевый шантаж» Путина похож на требование о капитуляции

Указ Владимира Путина о приостановке соглашения с США об утилизации плутония выдержан в тоне жесткого ультиматума. Москва требует отмены санкций, отказа от поддержки Украины и отвода сил НАТО на прежние рубежи. «Такие требования выдвигаются поверженному врагу», – считает польский журналист Вацлав Радзивинович. Но в данном случае это просто риторика, направленная на укрепление популярности Путина внутри страны, полагает автор.

Москва отступает от договора с США об утилизации 34 тонн обогащенного плутония. За возврат к договору она требует от Запада сотни миллиардов долларов компенсации и отмену санкций, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.

Владимир Путин передал всегда согласной с ним Думе законопроект, приостанавливающий соглашение с Соединенными Штатами о переработке на топливо для атомных электростанций плутония, первоначально предназначенного для ядерных боеголовок, рассказывает автор.

Соглашение Москвы и Вашингтона было составлено еще 16 лет тому назад и дополнительно конкретизировано в 2010 году. Каждая из сторон должна была до 2018 года построить и запустить установку для переработки 34 тонн оружейного плутония, из которого можно выработать около 3,5 тысячи ядерных снарядов, в мирное топливо, объясняет автор.

«Россияне утверждают, что они подготовились к операции, запуская завод в сибирском Железногорске. При этом они обвиняют американцев в том, что те уклоняются от выполнения обязательств», – подчеркивает Радзивинович.

Путин объяснил, что принял это решение «в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности США обеспечить выполнение принятых обязательств», а также из-за необходимости срочного осуществления действий по защите безопасности Российской Федерации, отмечает журналист.

«Можно понять, что конкретно нужно президенту России в этой тираде, если присмотреться к условиям, при выполнении которых он согласился бы вернуться к реализации договора по плутонию. При этом Путин ставит условия не только американцам, но и всему Западу», –подчеркивает Вацлав Радзивинович.

Во-первых, НАТО должно сократить свое присутствие до состояния, которое имело место пять лет тому назад, в странах, которые вступили в альянс после 2000 года. А это Литва, Латвия, Эстония, Албания, Болгария, Хорватия, Словения, Словакия и Румыния, перечисляет автор.

Во-вторых, Вашингтон должен аннулировать закон о поддержке свободы Украины, а также закон Магнитского, вводящий санкции в отношении российских служащих, обвиняемых в убийстве в тюрьме юриста Сергея Магнитского и в грабеже его фирмы на сотни миллионов долларов, добавляет он.

В-третьих, Москва добивается отмены санкций, введенных по отношению к России за Украину. Она также требует компенсации потерь, которые она понесла в результате как санкций, так и контрсанкций, которые сама ввела, закрывая свой рынок от продуктов из стран, которые ввели в отношении нее ограничения.

«Четвертое условие не является таким уж фантастическим, потому что речь идет о том, чтобы США занялись утилизацией своего плутония», – подчеркивает польский журналист.

«Что эти требования означали бы на практике?» – задается он вопросом. НАТО должно было бы, например, отказаться от планов размещения в Прибалтийских странах своих частей и так называемой оси в Польше – россияне в обосновании своего решения этого также добиваются. Также должна была быть ликвидирована недавно введенная в строй батарея противоракет в Девеселу в Румынии, представляющая элемент американской системы ПРО.

Размер компенсаций, какие видятся хозяину Кремля, трудно точно оценить. Согласно оценке Международного валютного фонда, российская экономика в результате введенных два года тому назад западных санкций и собственной реакции на них теряет ежегодно около 1,5 процента ВВП.

«Это значит, что Запад должен был бы отдать россиянам – в том числе за польские яблоки, которые Путин не разрешил им есть, – минимум 40 миллиардов долларов США, к этому еще добавилось бы 240 миллиардов долларов США, на которые, по мнению экспертов из московской Высшей школы экономики, в результате санкций снизилось поступление капитала в Россию», – объясняет автор.

«Украинское» условие является в действительности требованием отказа Америки от поддержки освободительных украинских амбиций.

«Такие требования выдвигаются врагу, который должен подписать акт безусловной капитуляции», – подчеркивает Радзивинович. Точно определил это Алексей Арбатов, руководящий Центром международной безопасности Российской академии наук, иронизируя: «Вашингтон мог бы пойти на наши условия только в одном случае – если бы в наши руки попал его атомный чемоданчик».

Расторжение договора по плутонию не несет с собой никакой непосредственной опасности для США. Андрей Колесников, эксперт Московского центра Карнеги, объясняет, что президент Путин просто ищет очередного конфликта, который смог бы мобилизовать вокруг него народ и показал бы россиянам, что их страна диктует свою волю миру. После войн, украинской и сирийской, хозяин Кремля своим «плутониевым шантажом» объявляет Америке новую холодную войну, резюмирует Вацлав Радзивинович в издании Gazeta Wyborcza.

Фото: Reuters