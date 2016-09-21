Глава ВТБ: У Путина нет тайных миллиардов и даже миллионов

В интервью телеканалу CNBC руководитель банка «ВТБ» Андрей Костин опроверг утверждения о том, что Владимир Путин втайне владеет огромным состоянием. По словам банкира, даже если бы у российского президента были эти миллиарды, он бы все равно не знал, на что их потратить.

АНДРЕЙ КОСТИН, президент банка «ВТБ»: Я не думаю, что у Путина есть 2 миллиарда, и, даже если бы они у него были, я не знаю, на что бы он мог их потратить. На мой взгляд, такого рода люди обречены до конца своих дней жить под постоянным наблюдением. И я не считаю, что Путин – такой человек.

Он очень предан своей работе. Он действительно хочет изменить Россию. И я не считаю, что накопление личного состояния – это одна из приоритетных задач в его жизни. Все обстоит с точностью до наоборот.





И именно поэтому никто никогда не видел эти миллиарды или даже миллионы господина Путина. Были найдены деньги других лидеров из Великобритании, с Украины, но никогда – господина Путина.

Довольно интересно, не так ли? И это во многом отражает то, как люди воспринимают Россию. Глава антикоррупционного управления* очевидно только что был арестован. Говорилось о фигурирующих в деле деньгах, сотнях миллионов долларов. На ваш взгляд, создает ли это имиджевую проблему для западных компаний, вкладывающих капитал в страну?

АНДРЕЙ КОСТИН: Дело не только в имидже. Я не раз говорил, что коррупция – это огромная проблема России, российской экономики, российского бизнеса. Ситуация улучшается, если сравнивать с Россией десятилетней, двадцатилетней давности, но недостаточно быстро. И уровень коррупции все еще неприемлем.

Поэтому нам бы очень хотелось усиления борьбы с коррупцией и очищения российской экономики от коррупции. Разумеется. Я бы сделал эту задачу приоритетной для любого правительства, для развития российской экономики и российского общества в целом.

Вы работаете на ВТБ, его акционеров. Вы не работаете на Кремль?

АНДРЕЙ КОСТИН: Нет, я работаю на банк. И я никому не плачу какие-то деньги. Мы достаточно большие и сильные, чтобы не увеличивать уровень коррупции в нашей стране. И я уверен, что служу интересам российской экономики и акционерам, 40% которых являются частными инвесторами, а 20% акций принадлежат иностранным инвесторам.

* Так сказано в оригинале (прим. RT).

Дата выхода в эфир 21 сентября 2016 года.