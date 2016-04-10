Варшава: Украинский вопрос должен стать главным для Совета Россия-НАТО

Заседание Совета Россия-НАТО состоится в ближайшие две недели, и, по мнению главы Бюро национальной безопасности Польши, кризис на Украине должен стать его главной темой. Как сообщает Polskie Radio, Украина – вопрос первостепенной значимости в отношениях между альянсом и Кремлем.
Ситуация на Украине должна стать главной темой встречи Совета Россия-НАТО, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Об этом сообщает Polskie Radio. По оценке Солоха, украинский вопрос до сих пор не решен.
Во время визита в Берлин глава Бюро национальной безопасности Польши отметил, что Россия нарушила международное право, присоединив Крым, что привело к повышению напряжения в отношениях между НАТО и Москвой.
Он также отметил, что Украина – вопрос первостепенной значимости в отношениях между НАТО и Кремлем, и решение о возобновлении работы Совета НАТО-Россия было принято только после того, как альянс объявил об усилении своего военного присутствия в Восточной Европе.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ФСИН предоставить омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой фотографию украинского режиссёра Олега Сенцова, находящегося в заключении в России, которая отражала бы состояние его здоровья.
В дисциплинарном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказали о ходе рассмотрения инцидента с нападением на российских журналистов до и во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», который состоялся в Салониках.
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