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Варшава: Украинский вопрос должен стать главным для Совета Россия-НАТО
Заседание Совета Россия-НАТО состоится в ближайшие две недели, и, по мнению главы Бюро национальной безопасности Польши, кризис на Украине должен стать его главной темой. Как сообщает Polskie Radio, Украина – вопрос первостепенной значимости в отношениях между альянсом и Кремлем.
Варшава: Украинский вопрос должен стать главным для Совета Россия-НАТО
Reuters

Ситуация на Украине должна стать главной темой встречи Совета Россия-НАТО, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Об этом сообщает Polskie Radio. По оценке Солоха, украинский вопрос до сих пор не решен. 

Во время визита в Берлин глава Бюро национальной безопасности Польши отметил, что Россия нарушила международное право, присоединив Крым,  что привело к повышению напряжения в отношениях между НАТО и Москвой. 

Он также отметил, что Украина – вопрос первостепенной значимости в отношениях между НАТО и Кремлем, и решение о возобновлении работы Совета НАТО-Россия было принято только после того, как альянс объявил об усилении своего военного присутствия в Восточной Европе. 

Фото: Reuters

 

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