Daily Mail: Томский сенатор посоветовал женщинам заменить помаду свеклой

В свете экономического кризиса в стране томский сенатор Игорь Чернышев дал россиянкам мудрый совет, сообщает Daily Mail. По его мнению, женщинам в России нет необходимости покупать дорогостоящую импортную косметику, потому что мужчины ценят естественность. А если очень хочется накрасить губы, вместо помады можно использовать свеклу — натуральную и без химикатов.

Российский политик дал «мудрый совет» женщинам, которые не могут позволить себе импортную косметику, пишет британское издание Daily Mail. Он порекомендовал им использовать вместо помады свеклу.

Речь идет о «сибирском сенаторе Игоре Чернышеве», предложившем россиянкам, которые не имеют возможности приобрести дорогую импортную помаду, обойтись без нее, сделав выбор в пользу «естественности», или даже использовать свеклу как альтернативу косметическим средствам, поясняет автор статьи.

Как отмечает издание, Игорь Чернышев, который является сенатором Совета Федерации от Томской области, написал на российском вебсайте, что женщины вполне могут обойтись без импортной помады, потому что мужчинам нравится естественность.

«А уж если очень хочется накрасить губы – пожалуйста, свекла – натурально, химия в организм не попадает», – цитирует Daily Mail слова Игоря Чернышева.

В статье сообщается, что, по замечанию сенатора, российским женщинам также нет необходимости покупать дорогостоящее импортное нижнее белье. «В нижнем белье московской фабрики наши женщины выглядят краше, чем во французском», – считает Чернышев.

Как уточняет издание, это мнение политик, представляющий Томскую область, выразил на фоне финансового кризиса и «серии экономических санкций», введенных против России Евросоюзом и США.

dumbanddumber: Надеюсь, бриться они до сих пор могут.

cynical voter: Если им придется есть и носить все российское, то жизнь для женщин станет очень неудобной!

VaBa: А еще можно использовать свеклу вместо румян. Меньше химии.

Prinn: Вообще-то, из свеклы получается вполне неплохой тон для губ – если, конечно, вы не против того, чтобы ваши губы весь день немного отдавали свеклой на вкус.

u luv me: На следующей неделе они будут использовать кровь!

Фото: YOSHIKAZU TSUNO / AFP