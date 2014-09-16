Харьков готовится противостоять возможному военному вторжению

Репортаж DW из Харькова и с украинско-российской границы. Там активисты общественных организаций проводят акции по подготовке населения к возможным военным действиям.
Несмотря на режим прекращения огня на востоке Украины, в Харьковской области - соседней с Луганской и Донецкой областями - готовятся к возможному вторжению пророссийских сепаратистов. Ведутся там работы и по укреплению границы с Россией. В середине сентября на КПП «Плетеневка» побывала корреспондент DW. Она констатировала, что одной из главных движущих сил оборонительных работ в Харькове и области являются активисты общественных организаций.
На «Плетеневке» роют окопы
Украинский пограничный пункт пропуска «Плетеневка» находится в пяти километрах от одного из райцентров области - Волчанска - и всего в двух километрах от российского пункта пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Сейчас вблизи КПП с украинской стороны волонтеры роют окопы, строят блиндажи и огневые точки. Большинство добровольцев - жители Харькова. Они, как рассказал DW представитель местной общественной организации «Громадська варта» (можно перевести как «самооборона») Дмитрий Маковецкий, откликнулись на призыв в соцсетях принять участие в работах по укреплению границы.
Через соцсети были собраны деньги на приобретение лопат, рукавиц, инструментов и аренду автобусов.
«Пограничники нам выделили экскаватор, мы его заправляем, с ним работать легче. Но в идеале тут нужен более мощный экскаватор - "землеройка", который за день может выполнить наш недельный объем работ, но арендовать ее очень дорого. Таких ресурсов у нас нет», - посетовал Маковецкий.
Полгода в усиленном режиме
Пункт пропуска «Плетеневка» перешел на усиленный режим охраны границы почти полгода назад. Пограничники с того момента также ведут работы по строительству фортификационных сооружений. «Добровольцы, конечно же, работают по нашему плану и под присмотром наших инженеров. То, что делают эти ребята за день, мы бы делали неделю. Мы очень благодарны им», - признался корреспонденту DW первый заместитель начальника отдела пограничной службы Украины «Волчанск» Сергей Колесниченко.
По словам офицера, на российском пункте «Шебекино» «несколько обеспокоились» появлением на границе гражданских лиц с лопатами и патриотической украинской музыкой. «Мы уведомили их о проведении инженерных работ. Ситуация спокойная», - заверил Колесниченко.
Бывший сотрудник МЧС, 63-летний Николай Григорьев, прибывший помогать харьковчанам из Волчанска, считает этот участок границы «одним из самых проблемных». «Копать окопы из Волчанска приехали только 6 человек. И это главная характеристика города, где мэр, депутаты и большинство населения проголосовали на последних выборах президента за представителя "Партии регионов". Они сторонники старой власти Януковича», - отметил Григорьев.
Самооборона Харькова
А в 80 километрах от «Плетеневки», в Харькове, на центральных площадях города уже месяц проходят занятия «Открытого университета по информационной и психологической подготовке жителей к возможным военным действиям». «Каждый должен собрать "тревожный чемоданчик" - документы, запас еды, воды, лекарств. Лучше всего укрываться не в метро, а в обычном бомбоубежище. Не забудьте взять средство от блох, их там много», - рассказывает горожанам администратор харьковского «Союза десантников» Татьяна Рябоконь.
Каждые выходные этот «университет» посещают несколько сотен харьковчан. Им показывают, как обращаться с оружием, бронежилетом, помочь раненым, записывают на различные платные и бесплатные «курсы выживания» и даже в партизанские отряды.
«Курсантами могут стать и мужчины, и женщины. Они смогут вести диверсионно-партизанскую деятельность на территории города. Среди тренеров - бойцы "Антитеррористической операции". Наши партизаны смогут оказать помощь и населению в случае возникновения паники во время обстрела», - заверила корреспондента DW один из инструкторов формируемого партизанского батальона «Схидный корпус» («Восточный корпус»). В него хочет вступить 22-летний Ярослав. Он объяснил DW, что не служил в армии по состоянию здоровья, но теперь «из-за ситуации в стране» хочет получить «навыки защиты себя и своих близких».
Хочешь мира, готовься к войне?
Судя по заявлениям властей, подготовка к обороне Харьковской области ведется давно. Чиновники рассказывают о том, что область надежно защищена блокпостами, военные строят защитные сооружения, военкоматы набирают добровольцев на случай боев в городе. Представители обладминистрации обещают информировать население в полном объеме о том, где находятся бомбоубежища, обеспечить доступ к ним.
Этого недостаточно, уверена волонтер Оксана Марчук. Она вместе с другими активистами несколько недель добивалась от чиновников списка харьковских укрытий, потом - проведения общественной экспертизы бомбоубежищ. Результат - из 1200 укрытий только треть может принять людей. «Другие - закрыты, захламлены. Там ничего не работает, и ничего нет. Мы сами собираем группы добровольцев для наведения порядка», - рассказала DW Оксана.
Харьковские «Евромайдан» и «Антимайдан»
Руководители области просят активистов «быть острожными с заявлениями и не создавать излишней паники в городе». Позиция активистов иная: чем лучше город и область подготовятся к появлению российских войск или донецких ополченцев, тем менее вероятна здесь война. «Пусть лучше мы взбудоражим всех жителей, и ничего не произойдет, чем будет наоборот», - считает активист «Общественного сектора Евромайдана» Татьяна Пасынок.
Опрошенные DW активисты говорят о том, что в Харькове есть «своя сепаратистская бомба». Так они отзываются о митингах сторонников «Антимайдана». Несмотря на решение суда о запрете, эти митинги регулярно проходят уже шестой месяц. Каждые выходные собирается около сотни человек.
В несколько раз больше собирают акции «Евромайдана». То и дело между оппонентами происходят столкновения. Так, в середине сентября между собой подрались женщины-активистки.
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Дата публикации 15 сентября 2014 года.
Фото: ANATOLII STEPANOV / AFP