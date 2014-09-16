Харьков готовится противостоять возможному военному вторжению

Несмотря на режим прекращения огня на востоке Украины, в Харьковской области - соседней с Луганской и Донецкой областями - готовятся к возможному вторжению пророссийских сепаратистов. Ведутся там работы и по укреплению границы с Россией. В середине сентября на КПП «Плетеневка» побывала корреспондент DW. Она констатировала, что одной из главных движущих сил оборонительных работ в Харькове и области являются активисты общественных организаций.

На «Плетеневке» роют окопы

Украинский пограничный пункт пропуска «Плетеневка» находится в пяти километрах от одного из райцентров области - Волчанска - и всего в двух километрах от российского пункта пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Сейчас вблизи КПП с украинской стороны волонтеры роют окопы, строят блиндажи и огневые точки. Большинство добровольцев - жители Харькова. Они, как рассказал DW представитель местной общественной организации «Громадська варта» (можно перевести как «самооборона») Дмитрий Маковецкий, откликнулись на призыв в соцсетях принять участие в работах по укреплению границы.

Через соцсети были собраны деньги на приобретение лопат, рукавиц, инструментов и аренду автобусов.

«Пограничники нам выделили экскаватор, мы его заправляем, с ним работать легче. Но в идеале тут нужен более мощный экскаватор - "землеройка", который за день может выполнить наш недельный объем работ, но арендовать ее очень дорого. Таких ресурсов у нас нет», - посетовал Маковецкий.

Полгода в усиленном режиме

Пункт пропуска «Плетеневка» перешел на усиленный режим охраны границы почти полгода назад. Пограничники с того момента также ведут работы по строительству фортификационных сооружений. «Добровольцы, конечно же, работают по нашему плану и под присмотром наших инженеров. То, что делают эти ребята за день, мы бы делали неделю. Мы очень благодарны им», - признался корреспонденту DW первый заместитель начальника отдела пограничной службы Украины «Волчанск» Сергей Колесниченко.

По словам офицера, на российском пункте «Шебекино» «несколько обеспокоились» появлением на границе гражданских лиц с лопатами и патриотической украинской музыкой. «Мы уведомили их о проведении инженерных работ. Ситуация спокойная», - заверил Колесниченко.

Бывший сотрудник МЧС, 63-летний Николай Григорьев, прибывший помогать харьковчанам из Волчанска, считает этот участок границы «одним из самых проблемных». «Копать окопы из Волчанска приехали только 6 человек. И это главная характеристика города, где мэр, депутаты и большинство населения проголосовали на последних выборах президента за представителя "Партии регионов". Они сторонники старой власти Януковича», - отметил Григорьев.

Самооборона Харькова