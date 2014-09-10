Киев сообщает о выводе российских войск, присутствие которых Москва отрицает

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что примерно две трети российских военнослужащих, находившихся на украинской территории, вернулись в Россию, сообщает CNN. Вместе с тем корреспондент канала напомнил, что Москва по-прежнему отрицает причастность к конфликту.

Президент Украины Петр Порошенко заявил своему правительству, что Россия вывела с территории Украины приблизительно две трети своих войск, которые предположительно там находились, сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ». Порошенко также заявил, что он планирует на следующей неделе представить на рассмотрение законопроект, дающий больше автономии Донецкой и Луганской областям. Такие новости появились спустя несколько дней после подписания перемирия между украинскими силами и пророссийскими сепаратистами.



С нами на связи из Украины корреспондент CNN Реза Сайя. Реза, что означает это мирное соглашение с точки зрения неприкосновенности территории Украины? Какие автономии могут быть предоставлены?



РЕЗА САЙЯ, корреспондент CNN: Если все действительно так, то это довольно крупное событие в конфликте, и оно может в корне изменить ситуацию. Я попытаюсь вам объяснить, что мы узнали.



Несколько часов назад здесь, на Украине, президент Порошенко заявил журналистам, что 70% российских войск были выведены с украинской территории. Здесь стоит отметить два пункта. Во-первых, все это время Москва утверждала, что ее армии на Украине нет, так что вполне вероятно, что она либо будет отрицать это заявление, либо никак его не прокомментирует. Тем не менее украинский президент Петр Порошенко утверждает, что по данным украинской разведки 70% российских войск покинули территорию Украины.



Кроме того, нельзя забывать, что в ходе конфликта, который длится уже пять месяцев, обе его стороны постоянно распространяли ложные и недостоверные сведения. Поэтому рассказывать об этих заявлениях господина Порошенко мы будем с осторожностью и постараемся подтвердить их из независимых источников. Однако если эти заявления все же соответствуют действительности, то они будут означать, что пророссийские повстанцы совместно с Москвой принимают серьезные меры для разрядки обстановки. И, по всей видимости, следующий шаг – за Киевом и западными столицами.



Вплоть до сегодняшнего дня западные страны не демонстрировали особого доверия к Москве и ее готовности выйти из этого конфликта. Конечно, Евросоюз и Вашингтон рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении Москвы. Решение о санкциях еще не принято, но многие люди боятся ответа России, который последует за западными мерами. Скорее всего, эти шаги будут расценены Москвой как провокация – Россия уже пригрозила принять в ответ собственные экономические меры.



Итак, в рамках [украинского] конфликта происходит множество событий, но главной новостью последних нескольких часов стали заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что украинскую территорию покинули 70% российских военнослужащих.



Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.



Дата выхода в эфир 10 сентября 2014 года.