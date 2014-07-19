FA: Россияне попросили прощения «за бандитов в Луганске»

Москвичи несут цветы к зданию посольства Нидерландов в память о пассажирах разбившегося на Украине «Боинга» и оставляют записки, в которых «открыто обвиняют Россию», пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает автор статьи Фридрих Шмидт, россияне также просили прощения у родственников погибших и говорили, что им «стыдно за собственную страну и власть».

В Москве возле посольства Нидерландов проходит акция траура по погибшим на рейсе MH17, сообщает издание Frankfurter Allgemeine. Среди пассажиров на борту самолета, поясняет автор статьи Фридрих Шмидт, находилось больше всего граждан этой страны. Люди несут цветы, плюшевые игрушки, оставляют записки.

Журналист приводит текст некоторых из них: «Нам так жаль. Мы просим вас о прощении. Нам стыдно за нашу страну и президента», «Мы скорбим вместе с вами», «Не все русские убийцы и террористы», «Простите нас за негодяев, которые сбили самолет», «Простите нас, мы все здесь заложники», «Мы этого не хотели, мы не хотели войны», «Мы молимся за погибших. Не питайте к нам ненависть».



Кто-то написал маслом картину с изображением богородицы и сделал подпись: «Простите нас за преступления бандитов в Луганске». И все время встречались записки на разных языках с одной просьбой в двух словах: «Простите нас». Автор считает это знаком. Особенно, если учесть, что президент России Владимир Путин переложил ответственность за катастрофу на Украину и вменил в вину США и ЕС организацию «фашистского переворота» в Киеве, отмечается в статье.

Шмидт поговорил с некоторыми из собравшихся у посольства. «Это произошло из-за нашего замечательного правительства», - со злобой в голосе сказала молодая мать. «Мне стыдно за мою страну и нашу власть», - поделилась своими чувствами молодая девушка. Автор заметил, как мужчина застыл на секунду, а потом положил букет желтых роз к другим цветам. Несмотря на то, что ничья вина пока не установлена, он считает свое государство и правительство ответственным за произошедшее, делает вывод журналист.

Один из присутствующих, продолжает автор, вспомнил, как украинцы несли цветы к российскому посольству в Киеве, после того как произошла трагедия в московском метро. Он сказал: «Это наименьшее, что мы можем сделать для тех, кто даже не знал местоположения Донецка и Луганска». Война, добавил он, выводит на первый план «самых мерзких и отвратительных людей». Другой мужчина деловой наружности считает, что это большая потеря, которой можно было избежать, если бы его страна вела менее агрессивную политику. «Неправильно было забирать часть территории другого государства, когда оно было слабым», - пояснил он ситуацию с Крымом.

Frankfurter Allgemeine пишет, что два полицейских патрулировали около здания посольства. По российскому законодательству происходившее там можно было квалифицировать как незаконное собрание, уточняет Шмидт. Но они все же дали людям выразить свои соболезнования.





Комментарии читателей с сайта Frankfurter Allgemeine:

RAINER KYON: Есть люди, которые получают деньги за то, что они открыто поддерживают Путина, и, очевидно, есть люди, которые тратят деньги на цветы, выражая этим несогласие с его действиями.

JUSSUF URBAN: Еще вчера было сообщение, что такая же записка со словами «Простите нас» лежала у посольства Нидерландов в Киеве. Это место ей больше подходит. Но также необходимо понять, что такие записки, видеоматериалы и сообщения создают и размещают, чтобы добиться информационного воздействия. В настоящее время у всех армий есть свои специалисты по информационной войне. Такие записки можно оставлять преднамеренно.

OLIVERFED: В России траур. Европейские власти игнорируют гражданскую войну на Украине и во всех событиях бездоказательно обвиняют Россию, а правительству в Киеве разрешают делать, что ему заблагорассудится. В Европе мечтают о наступлении новой Ельцинской эпохи и хотят, чтобы в России произошла цветная революция. Тогда можно будет снова обменивать товары, которые никто не покупает в Европе, на дешевый газ.

ULIULZIFFER: Очень обнадеживает, что простые люди поняли, что происходит: Путин поставил оружие, а сепаратисты (террористы) выстрелили. Здесь на Западе нужно открыто сказать, что Путин военный преступник.

AWOTTOTSAM: Мир так просто устроен, если поделить всех на хороших и плохих.

Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP