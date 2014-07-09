Эстонцы благодарят французов, но не за «Мистрали»

Эстонский премьер-министр поблагодарил Францию за вклад в Балтийскую миссию воздушного патрулирования и похвалил оперативную реакцию НАТО на украинские события. Однако он подчеркнул, что намерение Парижа передать Москве два вертолетоносца класса «Мистраль» усугубят ситуацию с безопасностью в Европе.

Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас и президент Франции Франсуа Олланд обсудили на сегодняшней встрече темы безопасности и возможности постоянного присутствия союзнических войск НАТО в нашем регионе.

Рыйвас отметил, что реакция Европейского союза и НАТО на события на Украине была быстрой, и поблагодарил французского президента за вклад в Балтийскую миссию воздушного патрулирования, пишет Postimees.

По словам эстонского премьер-министра, ожидания от предстоящего в сентябре саммита НАТО высоки и эстонцы хотят получить от союзников, в том числе и от французов, постоянную поддержку.

Он добавил, что в условиях изменившейся ситуации в области безопасности эстонцев беспокоит план Франции продать России два военных корабля класса «Мистраль». Эта сделка, считает премьер, окажет негативное влияние на безопасность в Европе.

Дата публикации 08 июля 2014 года.

Фото: JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP