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Эстонцы благодарят французов, но не за «Мистрали»

Эстонский премьер-министр поблагодарил Францию за вклад в Балтийскую миссию воздушного патрулирования и похвалил оперативную реакцию НАТО на украинские события. Однако он подчеркнул, что намерение Парижа передать Москве два вертолетоносца класса «Мистраль» усугубят ситуацию с безопасностью в Европе.
Эстонцы благодарят французов, но не за «Мистрали»
JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP
Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас и президент Франции Франсуа Олланд обсудили на сегодняшней встрече темы безопасности и возможности постоянного присутствия союзнических войск НАТО в нашем регионе.
Рыйвас отметил, что реакция Европейского союза и НАТО на события на Украине была быстрой, и поблагодарил французского президента за вклад в Балтийскую миссию воздушного патрулирования, пишет Postimees.
 
По словам эстонского премьер-министра, ожидания от предстоящего в сентябре саммита НАТО высоки и эстонцы хотят получить от союзников, в том числе и от французов, постоянную поддержку.
 
Он добавил, что в условиях изменившейся ситуации в области безопасности эстонцев беспокоит план Франции продать России два военных корабля класса «Мистраль». Эта сделка, считает премьер, окажет негативное влияние на безопасность в Европе.
 
Дата публикации 08 июля 2014 года.
 
Фото: JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP
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источник
ERR Эстония Европа
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