Власти РФ запретили въезд по гражданским паспортам Таджикистана

Таджики смогут въезжать в Россию по заграничным, служебным и дипломатическим паспортам. С 2015 года Москва намерена ввести это правило для остальных стран СНГ, не входящих в Таможенный союз.

Граждане этого государства смогут въезжать в Россию и выезжать из нее только по «заграничным, служебным, дипломатическим паспортам, паспорту моряка и свидетельству на возвращение в Республику Таджикистан». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 23 июня, на сайте правительства РФ.

С 2015 года Москва намерена ввести для граждан всех стран СНГ, не входящих в Таможенный союз и Единое экономическое пространство, режим въезда только по заграничным паспортам, отмечает агентство «Интерфакс».

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Дата публикации 23 июня 2014 года.

Фото: MAXIM MARMUR / AFP