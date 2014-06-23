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Власти РФ запретили въезд по гражданским паспортам Таджикистана
Таджики смогут въезжать в Россию по заграничным, служебным и дипломатическим паспортам. С 2015 года Москва намерена ввести это правило для остальных стран СНГ, не входящих в Таможенный союз.
Власти РФ запретили въезд по гражданским паспортам Таджикистана
MAXIM MARMUR / AFP

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее въезд на территорию России по паспорту гражданина Таджикистана.

Граждане этого государства смогут въезжать в Россию и выезжать из нее только по «заграничным, служебным, дипломатическим паспортам, паспорту моряка и свидетельству на возвращение в Республику Таджикистан». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 23 июня, на сайте правительства РФ.
 
С 2015 года Москва намерена ввести для граждан всех стран СНГ, не входящих в Таможенный союз и Единое экономическое пространство, режим въезда только по заграничным паспортам, отмечает агентство «Интерфакс».
 
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Дата публикации 23 июня 2014 года.
 
Фото: MAXIM MARMUR / AFP

 

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