VOA: Американцам стало труднее жить в Москве

Многие американцы, проживающие в Москве, на собственном опыте почувствовали охлаждение отношений между США и Россией. Издание Voice of America взяло интервью у нескольких американцев на встрече в посольстве США в Москве. Многие отмечают: россиян задевает сама мысль, что Америка их больше не боится.

Отношения между Москвой и Вашингтоном серьезно испортились из-за ситуации на Украине. Это на собственном опыте ощутили американцы, живущие в Москве, пишет издание Voice of America.

На встрече в посольстве США в Москве собралось 300 американцев, проживающих в российской столице. Прежде всего, они отметили, что вот уже три месяца США не назначают посла в Россию. После отъезда Майкла Макфола в конце февраля это место до сих пор никто не занял, напоминает издание.

Американцы отметили, что на российском телевидении очень много пропаганды, из-за которой у россиян начало меняться отношение к США. «У них начали появляться плохие, ошибочные идеи», - сказал один из присутствовавших на встрече.

Кроме того, участников встречи волновала и судьба платежных систем Visa и Mastercard. «Вы можете себе представить? Если вам нужно сходить к врачу, приходится брать с собой наличные. Если вам нужно сходить в какой-нибудь магазин, приходится брать с собой наличные. Вы хотите купить билет онлайн – вы не можете этого сделать», - негодовал один из американцев.

Другой участник встречи отметил, что теперь ему стало сложнее общаться со своими русскими друзьями: «Я приучился держать язык за зубами. Это у меня не очень хорошо получается, но так я могу сохранить больше друзей».

Одна из присутствовавших на встрече американок по профессии психолог. Она считает, что США поступили неправильно, заявив, что Россия больше не представляет для них угрозы. При этом она объясняет это тем, что за многие столетия существования российского государства у его жителей выработался инстинкт самосохранения, основанный на факторе страха.

«Им пришлось создать грозный образ, для того чтобы “хищники” держались подальше. Достаточно посмотреть на символ страны. Это медведь, большой русский медведь», - отмечает психолог.

Таким образом, США совершили ошибку, показав, что больше не боятся России. «Во-первых, русским очень страшно осознавать, что кто-то их уже не боится. А во-вторых – и это очень, очень важно – многие люди даже не отдают себе отчета в том, насколько близко они принимают это к сердцу», - объясняет психолог.

Впрочем, все собравшиеся отметили, что каких-либо притеснений или оскорблений в их адрес не поступало. Один из них даже отметил дружелюбие москвичей. «Когда я стоял на дороге в растерянности и смотрел на карту, один джентльмен предложил меня подвезти до музея, в который я хотел попасть, поскольку он не мог мне объяснить по-английски, как туда пройти. А я, конечно же, не мог понять его на русском», - поделился своим положительным опытом один из участников встречи.



Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP