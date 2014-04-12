ARD: Бежавших из Крыма на родине считают предателями
Полиция возбудила уголовное дело после похищения из магазина в центре Москвы ста шуб стоимость 20 млн рублей.
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич приговорён к восьми месяцам тюрьмы условно за налоговые махинации в Испании.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у ЦБ есть ресурсы, чтобы банки могли выполнять обязательства перед населением в валюте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи были тяжёлыми, но результативными.
Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась под впечатлением от проката короткой программы японским фигуристом Юдзуру Ханю на турнире Autumn Classic в Канаде.
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, когда откроют движение для большегрузов по Крымскому мосту.
Екатеринбургский «Урал» в гостях переиграл красноярский «Енисей» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент России Владимир Путин направил главе Ирана Хасану Рухани телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате теракта во время военного парада в Ахвазе.
В Закарпатской области Украины неизвестные подорвали дом депутата городского совета.
Фанаты московского «Динамо» установили надгробие столичного «Торпедо» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.
Число погибших в результате теракта в городе Ахваз на западе Ирана достигло 24.
В турецкой провинции Коджаэли два человека погибли и ещё 17 пострадали в результате аварии с участием автобуса, который перевозил школьников.
Отстранённые от тренировок с основной командой «Спартака» полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко сыграют за молодёжный состав в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Папа Римский прибыл в Вильнюс, откуда начнётся его четырёхдневный визит в Литву, Латвию и Эстонию.
Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику в адрес российской фигуристки Евгении Медведевой после её выступления на турнире в Канаде.
Министерство обороны Китая прокомментировало введение американских санкций в отношении военных ведомств КНР за сотрудничество с Россией.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включён пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об изменении своего отношения к спорту в связи с возрастом.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна намерена торговать с Венесуэлой, используя в расчётах национальные валюты двух стран.
Российский полузащитник Александр Головин прокомментировал свой дебютный матч в составе французского футбольного клуба «Монако».
Голливудский актёр Стивен Болдуин получил звание профессора Киевского университета культуры.
Российская фигуристка Евгения Медведева оценила своё выступление на турнире Autumn Classic International, который проходил в канадском Оквилле.
На Украине рассказали, насколько заполнены подземные хранилища газа (ПХГ).
Гильем Балаге, биограф Криштиану Роналду, рассказал, что стало одной из причин перехода португальского футболиста из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт на военном параде в Ахвазе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил возможность обсуждения дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на заседании Совбеза ООН под председательством президента США Дональда Трампа.
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» обрушились с критикой на российскую фигуристку Евгению Медведеву после того, как она уступила американке Брейди Теннелл на турнире Autumn Classic International в Канаде.
В результате теракта на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана погибли 10 человек, ещё более 20 получили ранения.
В базу данных украинского сайта «Миротворец» начали вносить владельцев венгерских паспортов из Закарпатья.
Археологи обнаружили на дне реки Волхов в Новгородской области пароход, который был спущен на воду в конце XIX или в начале XX века.
Старший тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился впечатлениями от игры защитника ЦСКА Сергея Игнашевича на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Председатель южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Гён Сик рассказал о планах главы КНДР Ким Чен Ына посетить Сеул в декабре.
Известный актёр Дмитрий Назаров в стихотворной форме обратился к футболистам московского «Спартака» перед встречей восьмого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.
Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило, что зафиксировало четыре самолёта-разведчика России возле Аляски.
Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов дал оценку отстранению футболистов московского «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой.
Институт стратегических исследований при Военном университете США в Пенсильвании выпустил аналитический доклад, в котором говорится, что главную угрозу для сил США в космосе представляют Россия и Китай.
Пресс-служба главы Хакасии Виктора Зимина опровергла информацию о том, что он уходит в отставку.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, рассчитывал ли он войти в число претендентов на звание лучшего тренера года ФИФА.
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американские власти собираются усилить давление на Венесуэлу.
Главный тренер Леонарду Жардим после ничьей в матче с «Нимом» в чемпионате Франции по футболу дал оценку игре российского полузащитника Александра Головина.
Восемь детей погибли и ещё шесть пострадали в результате взрыва мины в афганской провинции Фарьяб.
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук считает, что КХЛ отличная лига.
В городе Уссурийске состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою России генерал-лейтенанту Валерию Асапову, который погиб в Сирии в 2017 году при обстреле командного пункта.
Глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что принял решение уйти в отставку.
Во время военного парада в городе Ахваз на западе Ирана произошла террористическая атака.
Действующий чемпион Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил в предсезонном матче на выезде клубу «Каролина Харрикейнз» со счётом 1:5.
Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал, как себя чувствует его дочь после того, как её перевели на общий режим содержания в тюрьме.
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в Канаде.
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о плане по восстановлению мира в Донбассе, разработанном Киевом совместно с западными партнёрами. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на «Радио НВ», в эфире которого Климкин сделал соответствующее заявление.
Избирательная комиссия Хакасии определилась с датой проведения второго тура выборов главы региона.