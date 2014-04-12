ARD: Бежавших из Крыма на родине считают предателями

После референдума Крым спонтанно покинули некоторые сторонники Майдана – как татары, так и русские, сообщает ARD/Das Erste. Они опасаются за свое будущее на полуострове, который вошел в состав России. Однако не все их близкие поняли такой шаг, и теперь они слышат в свой адрес обвинения в предательстве родины.

Отделение Крыма и его вхождение в состав России показывает, какие последствия несут такие изменения: крымские татары тут же стали выступать за свою независимость. На полуострове их насчитывается около 320 тысяч. Они мусульмане. Поселились они там еще до русских. Но многие из них во время беспорядков спонтанно бежали на Запад. Штефан Бранденбург встретился с группой крымских татар во Львове*, в Польше.

Даже уехав за 1200 километров от Крыма, Эльвира Дроздова не может забыть о нем ни на минуту. По смс и через социальные сети ей с родины шлют оскорбления. Молодая татарка рассказала по украинскому телевидению, почему она сбежала во Львов. Друг, с которым они много лет учились вместе, пишет: «Ты предала город, который тебя так дружелюбно принял. Отвечать не обязательно. Я удалю твои данные и тебя из моей памяти».

«Принял» - от таких слов ей больнее всего. Как и многих татар, ее семью при Сталине депортировали. Лишь ближе к концу Советского Союза она смогла вернуться на многовековую родину. Эльвира Дроздова с самого начала поддерживала Майдан – как и многие татары. И, как и во времена Сталина, за это их считают предателями. Здесь она живет бесплатно и чувствует себя в безопасности. Возвращение же в русский Крым кажется ей, напротив, слишком опасным.

В нескольких километрах отсюда в отеле на окраине города инициативная группа «Евромайдан» организовала жилье для бежавших татар. Эта семья живет тут с двумя маленькими детьми. Отец еще в Крыму и защищает имущество. Страх перед Россией велик. Их при Сталине тоже депортировали. В особой опасности – возможность носить на голове платок.

КРЫМСКАЯ ТАТАРКА: Русские отмечали дома, в которых живут татары, писали на них ругательства, «вон из Крыма».

Но боятся не только татары. Эта семья – русские по происхождению. Но они все равно бежали. Они поддерживали движение Майдана, об этом все узнали, даже детей об этом спрашивали.

ЭДУАРД КИБКАЛО, беженец: В классе нашего сына провели опрос: ты за что – за или против Украины? А потом детей заклеймили фашистами.

Во Львове они сняли меблированный дом. Эдуард Кибкало – программист, поэтому работать может везде. Крым остается в воспоминаниях. Там они были счастливы. Но есть вещи важнее родины: перспективы для детей и свобода.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2014 года.

*Так сказано в оригинале (прим. RT).