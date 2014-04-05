Москва отрицает причастность к стрельбе на Майдане

Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к февральским преступлениям на Украине, сообщает Press TV. По его словам, запись телефонного разговора главы эстонского МИДа с верховным представителем ЕС доказывает, что за убийствами на Майдане стояли противники Виктора Януковича.
Россия отрицает какую-либо связь со снайперами, открывшими стрельбу по проевропейским митингующим во время февральских протестов в Киеве.
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ: Что касается возможности проведения совместного с российским участием расследования, то преступления совершались не на нашей, а на украинской территории, мы к этим преступлениям не имеем и не могли иметь никакого отношения. Каких-либо обращений по каналам правовых ведомств от тех, кто использовали события 20 февраля для захвата власти и конституционного переворота, мы не получали.
Лавров также упомянул недавний телефонный разговор между министром иностранных дел Эстонии и верховным представителем ЕС по внешней политике. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, просочившаяся запись телефонного разговора доказывает, что за этими убийствами стояли противники бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Ранее новая киевская власть обвинила Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ) в убийстве протестующих на киевском Майдане по приказу Януковича.
ФСБ также отвергла эти заявления, сообщив, что обвинения останутся на совести нынешнего украинского правительства.
Около ста протестующих были убиты во время февральской перестрелки в Киеве. Вооруженное столкновение, которое повлекло за собой антиправительственные митинги, привело к свержению Януковича.
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