Евросоюз не верит в стойкость Януковича в Москве

Официальный Киев заверяет, что не намерен подписывать в Москве никаких документов об интеграции в Таможенный союз, сообщает Euronews. Однако Евросоюз обеспокоен и хотел бы получить больше сведений о предстоящем заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран.
Пока в Киеве продолжаются акции протеста сторонников и противников евроинтеграции, президент Виктор Янукович собирается во вторник в Москву на 6-е заседание украино-российской межгосударственной комиссии.
Приехавший в Киев выразить свою поддержку «Евромайдану» министр иностранных дел председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичюс поделился своей озабоченностью с корреспондентом Euronews.
ЛИНАС ЛИНКЯВИЧЮС, министр иностранных дел Литвы: Очередная поездка в Россию. Какие документы будут там подписаны, о чем они – мы этого не знаем. Конечно, нам хотелось бы побольше узнать об их содержании.
Но когда я спросил, что все это означает, украинские официальные лица мне сказали, что ничего противоречащего возможной ассоциации с ЕС не готовится. Будем надеяться, что это правда.
В Киеве заверяют, что в ходе встречи в Москве 17 декабря никаких документов об интеграции в Таможенный союз подписываться не будет.
Федеральная антимонопольная служба и Банк России подготовили письмо для финансовых организаций, в котором рекомендовали не указывать в рекламе сведения о госучастии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ФАС.
Тренерский штаб молодёжной сборной России (игроки не старше 21 года) по футболу во главе с Евгением Бушмановым обнародовал список игроков, готовящихся к контрольному матчу с национальной командой Египта и отборочной встрече чемпионата Европы 2019 года c командой Сербии.
Правительство России располагает достаточным инструментарием, чтобы не допустить роста цен на топливо, а в случае необходимости глава государства Владимир Путин даёт поручение с целью избежать повышения цен.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов в национальную команду вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева и нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова на матчи со сборными Турции и Чехии.
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что если Россия откажется от транзита газа через Украину, то страна понесёт финансовые потери, сопоставимые с тратами бюджета на украинскую армию.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в отдельных регионах европейской части страны из-за жары и сухой погоды объявлена высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американская внешняя политика стала одной из причин кризиса мультилатерализма — принципа международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнёрами в мире.
Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал заявление NASA, в котором говорится о необходимости создания космических сил США для защиты системы глобального позиционирования (GPS).