Евросоюз не верит в стойкость Януковича в Москве

Официальный Киев заверяет, что не намерен подписывать в Москве никаких документов об интеграции в Таможенный союз, сообщает Euronews. Однако Евросоюз обеспокоен и хотел бы получить больше сведений о предстоящем заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран.

Пока в Киеве продолжаются акции протеста сторонников и противников евроинтеграции, президент Виктор Янукович собирается во вторник в Москву на 6-е заседание украино-российской межгосударственной комиссии.

Приехавший в Киев выразить свою поддержку «Евромайдану» министр иностранных дел председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичюс поделился своей озабоченностью с корреспондентом Euronews.

ЛИНАС ЛИНКЯВИЧЮС, министр иностранных дел Литвы: Очередная поездка в Россию. Какие документы будут там подписаны, о чем они – мы этого не знаем. Конечно, нам хотелось бы побольше узнать об их содержании.

Но когда я спросил, что все это означает, украинские официальные лица мне сказали, что ничего противоречащего возможной ассоциации с ЕС не готовится. Будем надеяться, что это правда.

В Киеве заверяют, что в ходе встречи в Москве 17 декабря никаких документов об интеграции в Таможенный союз подписываться не будет.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2013 года.