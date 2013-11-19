The National Interest: США отстали от России на рынке мирного атома

США похоже уступают России важный сектор мирового рынка – атомную энергетику. Как пишет обозреватель The National Interest Ариэль Коэн, корпорация «Росатом» активно развивает международные проекты в разных странах мира. США же, хотя и остаются крупным производителем электроэнергии с помощью мирного атома, тем не менее на изменения рынка реагируют медленнее и больше «стараются сохранить место под солнцем».

Увеличение мирового потребления энергии, высокие цены на природный газ в Азии и Европе, а также «паника по поводу климатических изменений» привели к тому, что развитые и развивающиеся страны стремятся найти «правильный баланс» в энергетике, пишет обозреватель The National Interest Ариэль Коэн.

Такая ситуация крайне выгодна странам, занимающимся строительством АЭС, в частности, России, которая является одним из мировых лидеров в этой области, считает журналист. «Активно развивающаяся ядерная промышленность, включающая также современное ядерное оружие» является неотъемлемой частью национальной стратегии страны, подчеркивает он.

Российская государственная корпорация «Росатом» в настоящее время строит девятнадцать ядерных реакторов по всему миру, отмечает Коэн. В частности, компания в октябре подписала контракт на строительство АЭС в Иордании, а также построит первую АЭС в Турции.

По мнению Коэна, такой успех «Росатома» по крайней мере частично обусловлен «политической и финансовой поддержкой» со стороны Кремля — Москва в течение двух последних лет вложила в расширение компании 32 миллиарда долларов. Доступ к такому финансированию дает «российскому ядерному гиганту» преимущество (пусть и «нечестное») в борьбе с международными конкурентами, считает автор статьи.

Кроме того, «Росатом» — одна из двух компаний, предоставляющих полный спектр услуг в области ядерной энергетики — включая строительство, продажу топлива и вывод АЭС из эксплуатации (второй такой компанией является французская Areva).

В то время, как Франция и Россия успешно развивают свои ядерные корпорации, США «упорно стараются сохранить место под солнцем», пишет Коэн. Несмотря на то, что Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшим производителем атомной энергии в мире, ядерная энергетика страны развивается «крайне медленно», подчеркивает журналист.

В 2005 году американское правительство впервые с 1978 года разрешило строительство новых ядерных реакторов. Всего их в стране возводится пять, однако других проектов запущено не было — в основном потому, что администрация президента Обамы активно субсидирует развитие «возобновляемой энергетики», полагает автор.

Компания Westinghouse, крупнейший представитель США на рынке ядерных технологий (на 80% принадлежит Toshiba), сумела в 2007 году подписать с Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) контракт на строительство нескольких АЭС в Китае, однако сделка получилась «скандальной». В частности, американцам пришлось по условиям соглашения передать Китаю технологии строительства новых станций, так что, в сущности, Westinghouse «дал жизнь новому перспективному конкуренту», подчеркивает Коэн.

Компания также вела переговоры с Чехией, но они так и не принесли результатов, несмотря даже на вмешательство госсекретаря США Хиллари Клинтон. По мнению журналиста, причиной провала стало «клеймо Made in China», к которому особо чувствительно относятся в Восточной Европе.

Westinghouse удалось подписать предварительное соглашение с Индией, но будущее этого проекта туманно, поскольку по индийскому законодательству ответственность в случае каких-либо инцидентов на АЭС несет поставщик.

Чтобы преуспеть в нынешних условиях, когда конкуренция на мировом рынке ядерной энергетики становится все жестче — ведь, помимо России и Франции, в игру вступают Южная Корея и Китай — американским властям еще предстоит решить «огромное количество проблем» с сектором, уверен Коэн.