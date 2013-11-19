The National Interest: США отстали от России на рынке мирного атома

Увеличение мирового потребления энергии, высокие цены на природный газ в Азии и Европе, а также «паника по поводу климатических изменений» привели к тому, что развитые и развивающиеся страны стремятся найти «правильный баланс» в энергетике, пишет обозреватель The National Interest Ариэль Коэн.
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