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Латвийский паспорт развяжет Каспарову руки в России
Российский оппозиционер Гарри Каспаров запросил латвийское гражданство. По мнению шахматиста, так он сможет вести политическую деятельность в России «без каких-либо ограничений», сообщает издание Radio Free Europe.
Латвийский паспорт развяжет Каспарову руки в России
STEPHAN AGOSTINI / AFP

Гарри Каспаров, известный российский оппозиционер и бывший чемпион мира по шахматам, подал запрос на получение латвийского гражданства, сообщает Radio Free Europe.

Как стало известно изданию, Каспаров направил письма всем парламентским фракциям с просьбой о предоставлении ему латвийского гражданства. По мнению шахматиста, так он сможет вести политическую деятельность в России «без каких-либо ограничений».
 
По информации Radio Free Europe, у оппозиционера есть родственники, живущие в Латвии. Тем не менее он отметил, что хочет сохранить и российское гражданство.
 
Кроме того, он упомянул, что в возрасте семи лет в этой прибалтийской стране одержал «важную» победу в шахматах, отмечается в статье.
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Radio Free Europe США Северная Америка
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