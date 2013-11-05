Латвийский паспорт развяжет Каспарову руки в России

Российский оппозиционер Гарри Каспаров запросил латвийское гражданство. По мнению шахматиста, так он сможет вести политическую деятельность в России «без каких-либо ограничений», сообщает издание Radio Free Europe.

Гарри Каспаров, известный российский оппозиционер и бывший чемпион мира по шахматам, подал запрос на получение латвийского гражданства, сообщает Radio Free Europe.

Как стало известно изданию, Каспаров направил письма всем парламентским фракциям с просьбой о предоставлении ему латвийского гражданства. По мнению шахматиста, так он сможет вести политическую деятельность в России «без каких-либо ограничений».

По информации Radio Free Europe, у оппозиционера есть родственники, живущие в Латвии. Тем не менее он отметил, что хочет сохранить и российское гражданство.

Кроме того, он упомянул, что в возрасте семи лет в этой прибалтийской стране одержал «важную» победу в шахматах, отмечается в статье.