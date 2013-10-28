В России конфисковали партию «утюгов-шпионов»

В Санкт-Петербурге была изъята партия китайской бытовой техники, начиненная специальными чипами. С помощью беспроводного соединения приборы с такой начинкой могли подключаться к любым незащищенным компьютерам в радиусе 200 метров. Как пишет «Зеркало недели», чипы предназначались для рассылки спама и компьютерных вирусов.

В Санкт-Петербурге изъята партия китайской бытовой техники, оснащенной специальными шпионскими чипами. Как пишет «Зеркало недели», приборы с такой начинкой при включении в розетку могли спокойно подключаться по Wi-Fi к любым незащищенным компьютерам в радиусе 200 метров.

Обнаружить шпионскую начинку удалось, когда российских специалистов смутил вес упаковок утюгов, чайников, мобильных телефонов и видеорегистраторов. Он на несколько грамм отличался от заявленного в документах.

Партию китайской продукции остановили на границе и передали на исследование экспертам. Выяснилось, что встроенные чипы предназначались для рассылки спама и компьютерных вирусов.

Продавцы электроники подсчитывают убытки: им пришлось отказаться от поставки крупной партии бытовой и мобильной техники, а несколько пробных образцов попросту уничтожить. Однако около 30 устройств из пробной партии все-таки успели разойтись по сетевым магазинам Санкт-Петербурга.

Как пишет украинская газета, пока трудно ответить, сколько среди этих изделий электроники со шпионским чипом. Также неизвестно, могла ли просочиться такая многофункциональная техника в другие регионы России.