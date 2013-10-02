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Судебные приставы выселили родственников Айтматова с его дачи
Московские судебные приставы закончили выселение родственников Чингиза Айтматова из здания, которое тот при жизни использовал как дачу, сообщает Radio Free Europe. Произошло это по решению суда, а процесс выселения начался еще в августе, добавляет американская радиостанция.
Судебные приставы выселили родственников Айтматова с его дачи
Flickr / akk_rus

Решение суда о выселении родственников известного киргизского писателя советского периода Чингиза Айтматова с его дачи в подмосковном Переделкине приведено в исполнение. Об этом заявили в московском Управлении судебных приставов, сообщает Radio Free Europe.

Процесс выселения начался еще в августе, а родственники боролись за сохранение за собой права собственности примерно в течение года, отмечает американская радиостанция. Власти Москвы, однако, настаивают на том, что здание принадлежит международной организации.
 
Айтматова, который писал на русском и киргизском языках, считали в СССР мастером в описании психологических и эмоциональных мытарств человека. Он скончался в 2008 году в возрасте 79 лет, напоминает Radio Free Europe.

 

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