Le Monde: В мире Башара Асада бутики, воздушные шары и никакой войны

Башар Асад верит, что после компромисса по химоружию самое трудное для него уже позади, пишет Le Monde. День рождения одного из своих детей он отпраздновал запуском воздушных шаров. В его районе по-прежнему работают дорогие магазины и можно наблюдать подобие нормальной жизни.

«Башар и Асма не из тех, кто будет тосковать и изводить себя. Они нашли свой ритм, и происходящее их больше не задевает», - сообщил газете Le Monde «источник, вхожий во властные круги». Так, по словам автора статьи, несколько недель назад президентская семья отпраздновала день рождения одного из своих детей, отпустив в небо воздушные шары, чем удивила весь квартал.



Оптимизма сирийскому лидеру добавляет то, что он «без единой царапины» вышел из международного кризиса, начавшегося после того, как 21 августа «он обстрелял Гуту снарядами с зарином», пишет Бенжамен Барт. На пике напряженности отношений с Вашингтоном и Парижем Асад вновь принялся раздавать интервью - газете Le Figaro, телеканалам CBS и Fox News, российскому телевидению, - «с блеском играя на страхах Запада» перед исламистами и дестабилизацией Ближнего Востока.



А российско-американское соглашение от 14 сентября о передаче сирийского химоружия под международный контроль позволило Асаду надеяться на то, что хорошее отношение к нему мало-помалу будет возвращаться. «Его снова поставили в центр политической игры, - отмечает иностранный дипломат в Дамаске. – Очевидно, что вести переговоры о разоружении будут с ним, а не с Ахмадом Джарбой. Башар это сознает. Он знает, что угроза ушла и ее возвращения не предвидится».



«Режим верит, что самое трудное позади, что ветер переменился и благоприятствует ему. Запускается целый механизм возвращения легитимности», - приводит Le Monde слова человека, «хорошо знакомого с Дамаском и его политическими играми».



Действительно, уже несколько месяцев стена, воздвигнутая вокруг «палача сирийских революционеров», дает трещины. Немецкие спецслужбы возобновили отношения со своими сирийскими коллегами, Испания направила в Дамаск временного дипломатического представителя, а представительство ЕС, некогда прекратившее свою работу из соображений безопасности, снова открыло свои двери, сообщает Бенжамен Барт.



Очередной вехой стала встреча «хозяина Дамаска» с депутатом Европарламента Вероник де Кейзер. Башар Асад, «как обычно, старался произвести впечатление непонятого реформатора, защитника от исламистов, гаранта светской и единой Сирии, капитана попавшего в бурю корабля, который было бы преступно оставить». По возвращении в Брюссель депутат не преминула развить аргументы сирийского президента, отмечает Бенжамен Барт. Де Кейзер была поражена «спокойствием» Асада, его способностью «слушать» и «дискутировать обо всем», его «обаянием». Это вообще характерно для сирийского президента: «жалкий оратор на публике, он оказывается неожиданно харизматичным наедине», - говорится в статье.



«Башар Асад ликует, - пишет Барт. – Он верит, что вернулся в 2007 год, его международная изоляция начала сходить на нет». Но между этими двумя моментами произошли слишком страшные события. Гражданская война еще далека от завершения; Асад, возможно, спасет свою жизнь, но его режим обречен, уверен журналист.