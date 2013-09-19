Российских учителей обрекли на «форменную серость»

В России теперь не только ученики, но и учителя обязаны носить специальную школьную форму. Во Франции такая мера бы не прошла, однако российские преподаватели встретили закон, подписанный лично Путиным, лишь «горьким молчанием», сообщает TV5 Monde.

Интересно, что же происходит в России. Вам расскажет про это Альбан Микози. Как во Франции, так и в других европейских странах, где решили ввести обязательную школьную форму для учеников во избежание социальной дискриминации, этот вопрос широко обсуждается. В России же нет никаких обсуждений, потому что вышел закон, подписанный Владимиром Путиным (и этим он занимается). Он определил, каким должен быть внешний вид учеников. Альбан Микози сообщил нам, что Путин пошел даже дальше в этом вопросе: он дал советы и учителям. Это правда? Добрый день!

АЛЬБАН МИКОЗИ, корреспондент TV5 Monde: Добрый день, Уильям! Да, это правда. Когда он принял это решение в августе, говорили, что введение школьной формы – уже не новость, но решать еще и то, как должны одеваться преподаватели, чтобы провести уроки, - это более чем необычно. Можно представить себе, как здесь, во Франции, сразу стали бы возмущаться профсоюзы учителей, если бы французское правительство приняло такое решение. В России же последовало лишь горькое молчание.

Мы пошли в школу, чтобы посмотреть, как же претворяется в жизнь это нововведение. Уильям, вы увидите, что российские дети учат французский язык, они очень хорошо его понимают и замечательно на нем говорят. Репортаж Сергея Рожкова.

УЧИТЕЛЬНИЦА: Девочки, вы будете носить классические серые платья или юбки, белые блузки без украшений.

А мальчики будут носить костюмы темного цвета. В России с 1 сентября во всех государственных и частных школах введена форма.

СОФИЯ КОРОВИНА, ученица: Ничего не должно бросаться в глаза, как, например, оранжевая юбка или голубая футболка.

АМИНА ИСМАНОВА, ученица: Школьная форма придает внешнему виду серьезности. Не делают замечаний, что одни богаче других.

Тринадцать миллионов учеников, 800 тысяч учителей, которые должны отныне подстраиваться под этот закон, потому что он обязывает и их к такой же форме.

УЧИТЕЛЬНИЦА: Если я надену какую-нибудь чудную юбку, вы только ее и будете видеть.

Редко кто из учеников знает, как обстоят дела с формой во Франции. Для них это существенная разница.

ВАРВАРА ВОЛКОВА, ученица: В Страсбурге есть отдельные учителя, которые очень эксцентрично одеваются. Они носят футболки, складывается очень странная картина. Иногда, когда на них смотрят, их просто не слушают и смотрят только на их футболки.

Как утверждают депутаты, закон сохраняет дистанцию между учениками и их молодыми учителями.

Ляйсан Маринова - учитель русского языка и литературы. Она не ожидала, что выйдет закон о том, как надо одеваться.

ЛЯЙСАН МАРИНОВА, учитель русского языка и литературы: У меня есть такая красивая блузка, но я ее не надену в школу, потому что, посмотрите, она прозрачная.

Я покупаю много одежды для школы, больше, чем для повседневной жизни. Это уже превратилось в проблему. Я трачу теперь на это все свои деньги.

Принятая мера не вызвала никаких обсуждений. Надо сказать, что в России нет профсоюзов учителей. Серый, черный и белый отныне станут обязательными цветами в школе.

Дата выхода в эфир 19 сентября 2013 года.