Экономическая амнистия не спасет Ходорковского

Госдума приняла документ об амнистии за экономические преступления. По предварительным данным, около 13 тысяч бизнесменов будут освобождены из заключения. Однако это не коснется Михаила Ходорковского, который отбывает срок по второму обвинению.

Государственная Дума объявила амнистию за экономические преступления. Документ был принят практически единогласно. По амнистии на свободу выйдет около половины из 13 тысяч находящихся в заключении бизнесменов.

Судимость с них будет снята, и они снова смогут заниматься предпринимательской деятельностью.

21 июня, выступая на экономическом форуме в Петербурге, президент Путин сказал, что экономическая амнистия укрепит доверие граждан к бизнесу.

Закон предполагает, что амнистированы будут впервые осужденные предприниматели.

Михаил Ходорковский не подпадает под этот закон, так как отбывает наказание уже по второму делу.



Кроме того, амнистия не коснется тех, кто совершил преступление с применением насилия.

Дата выхода в эфир 03 июля 2013 года.