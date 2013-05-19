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Полиция расследует причины аварии во Внуково
Следователи уже начали изучать обстоятельства пожара, который произошел во Внуково: при приземлении у самолета Boeing-737 разрушились и загорелись колеса одной из стоек шасси. Всех пассажиров этого рейса удалось эвакуировать.

Более 140 человек были вынуждены воспользоваться экстренным выходом: самолет, в котором они находились, загорелся во время посадки в московском аэропорту.

На кадрах происшествия видно, как пассажиры покидают самолет, в то время как пожарные пытаются ликвидировать огонь. Всех пассажиров этого рейса удалось безопасно эвакуировать. Расследование произошедшего уже началось.
 
Дата выхода в эфир 19 мая 2013 года.

 

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