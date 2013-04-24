Правозащитники раскритиковали Путина за ущемление гражданских свобод

Human Rights Watch и Amnesty International опубликовали доклады, в которых сообщается, что российские власти методично притесняют некоммерческие организации и политические права и свободы граждан. По мнению корреспондента CNN, правозащитники направили Путину недвусмысленный сигнал незадолго до первой годовщины его третьего президентского срока.

В российском городе Кирове сегодня продолжился суд над Алексеем Навальным, известным блогером и критиком властей. Его обвиняют в растрате государственных активов. В случае признания его вины блогеру грозит до 10 лет тюремного заключения. Сторонники Навального почти уверены в том, что ему вынесут обвинительный приговор.

Между тем, организации Human Rights Watch и Amnesty International опубликовали доклады, критикующие президента Владимира Путина за «посягательства на свободу слова». В прямом эфире на связи с нами из Москвы – наш корреспондент Фил Блэк. Фил, данные отчеты в достаточно жесткой манере критикуют российское правительство. О чем же в них говорится?



ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN International: Обнародовав эти колкие отчеты в один день незадолго до третьей годовщины возвращения Владимира Путина в президентское кресло*, Human Rights Watch и Amnesty International попытались направить российскому лидеру недвусмысленный сигнал.

Чтобы понять обстановку, необходимо вернуться на полтора года назад: страна и особенно столица были охвачены беспрецедентными акциями протеста. Десятки тысяч людей регулярно выходили на улицы, требуя от власти политических реформ, проведения честных выборов и прекращения правления Путина.

Путин одержал тогда победу на президентских выборах. Сейчас, спустя год после этих событий, протестующих уже не видно, они пропали, и протестное движение почти сошло на нет. В отчетах конечно же, не говорится, что у граждан поубавилось поводов для недовольства. Как раз наоборот, авторы документов обвиняют российские власти в том, что те методично, по их словам, притесняют некоммерческие организации и политические права и свободы граждан.

Приведем цитату из доклада Human Rights Watch. Эта организация считает такие действия «жесткими мерами против гражданского общества, не имеющими аналогов в постсоветской истории государства». Amnesty International, в свою очередь, сообщает, что «все российские граждане, желающие выступить с протестом, обнаружили, что их права были ущемлены».

Обе организации указывают на серию законов и поправок в законодательство, которые начали приниматься буквально в течение нескольких недель после возвращения Путина на пост президента. По их словам, эти законы существенно уменьшили ценное пространство их политической свободы.

Среди этих законов – новые ограничения на свободу собраний, новая формулировка законодательного определения государственной измены, введение уголовной ответственности за клевету, а также очень спорный закон, целью которого стали НКО, получающие финансовую поддержку из-за рубежа и занимающиеся политикой. Теперь им приходится проделывать куда больше бумажной работы, преодолевать бюрократические преграды, чтобы функционировать. Теперь они должны называть себя «иностранными агентами», а этот термин в стране имеет вполне определенную смысловую нагрузку. Это означает, что они называют себя шпионами или врагами России.

Российские власти всегда выступали в поддержку этих законов – их ведь не в первый раз за это критикуют – утверждая, что они направлены на обеспечение большей прозрачности, стабильности, законности. Во многих случаях они заявляют, что следуют международным прецедентам, так как, по их словам, подобные нормы существуют в законодательстве других западных стран.

С нами был корреспондент CNN из Москвы Фил Блэк.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2013 года.

* Так сказано в оригинале (прим. RT).