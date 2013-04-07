Tages-Anzeiger: Во время интервью Путин нервничал, как школьник

Инспекции немецких НКО в России - серьезная ошибка российских властей, пишет Tages-Anzeiger. Поэтому, отвечая на острые вопросы корреспондента во время интервью немецкому каналу ARD, Владимир Путин «чувствовал себя не в своей тарелке».

Владимир Путин в этот раз не похож на себя, пишет Tages-Anzeiger. В беседе с журналистом ARD президент России не сразу заговорил обычным властным тоном, который превращает интервью «в догматические монологи».

Судя по мимике и жестам, глава государства чувствовал себя, казалось, не вполне комфортно, отмечает издание - как будто ему было чего бояться или он совершил ошибку, которую не смогли бы исправить даже самые опытные агенты «министерства правды».

Путину было необходимо успокоить друзей, обеспокоенных обысками в немецких фондах. Однако он открыл им глаза на то, что им было известно, но так детально знать об этом они не желали: «закон только тогда является законом, если того желает главный юрист».

Путин «нервничал, как пойманный на месте преступления школьник». Однако он непременно должен был сказать, что в США есть закон, с 1937 года регулирующий деятельность иностранных НПО. Документальное доказательство ассистенты немедленно передали интервьюеру.

И тут, по мнению издания, зритель должен спросить себя: какое отношение это имеет к США? Россия, таким образом, автоматически станет мировой державой? Является ли она еще суверенным государством? Возможно, Кремль втихую распродал Россию, чтобы обойти американские визовые запреты и блокировку банковских счетов для подозреваемых из «списка Магнитского»?

Навязчивые идеи России, связанные с США, вызывают беспокойство, подчеркивает Tages-Anzeiger. Еще хуже, что они являются единственным политическим лейтмотивом, добавляет газета.

Путин «снова стал, наконец, самим собой», когда начал «сыпать цифрами». За 4 месяца НПО получили миллиард долларов. Соответствующее доказательство, правда, его помощники на этот раз не предоставили. Неудивительно, считает Tages-Anzeiger: вероятно, это все фиктивные и завышенные числа.

«Российский Вседержитель сидит высоко на троне, который сейчас никто не раскачивает, но дышать наверху тяжело», - заключает издание.