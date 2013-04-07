Владимир Путин в этот раз не похож на себя, пишет Tages-Anzeiger. В беседе с журналистом ARD президент России не сразу заговорил обычным властным тоном, который превращает интервью «в догматические монологи».
Tages-Anzeiger: Во время интервью Путин нервничал, как школьник
Судя по мимике и жестам, глава государства чувствовал себя, казалось, не вполне комфортно, отмечает издание - как будто ему было чего бояться или он совершил ошибку, которую не смогли бы исправить даже самые опытные агенты «министерства правды».
Путину было необходимо успокоить друзей, обеспокоенных обысками в немецких фондах. Однако он открыл им глаза на то, что им было известно, но так детально знать об этом они не желали: «закон только тогда является законом, если того желает главный юрист».
Путин «нервничал, как пойманный на месте преступления школьник». Однако он непременно должен был сказать, что в США есть закон, с 1937 года регулирующий деятельность иностранных НПО. Документальное доказательство ассистенты немедленно передали интервьюеру.
И тут, по мнению издания, зритель должен спросить себя: какое отношение это имеет к США? Россия, таким образом, автоматически станет мировой державой? Является ли она еще суверенным государством? Возможно, Кремль втихую распродал Россию, чтобы обойти американские визовые запреты и блокировку банковских счетов для подозреваемых из «списка Магнитского»?