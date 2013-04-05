Министр финансов Польши не видит смысла работать с «Газпромом»

Миколай Будзановский выступил против строительства газопровода Ямал-Европа II через территорию страны, сообщает Business New Europe. Он заявил о том, что разработкой газовых транспортных систем должны заниматься только поляки. Опыт же сотрудничества с Россией министр назвал неэффективным.

Польское правительство резко отреагировало на заявление президента России Владимира Путина о возможном строительстве «Газпромом» второй нитки газопровода Ямал-Европа II, проходящей через Польшу, пишет Business New Europe. Варшава всячески стремится стать менее зависимой от России, хотя на данный момент 67% польского газа приходит из России.

«Никому кроме польской компании [PGNiG] и польского правительства не дозволено принимать решений о транзите через территорию Польши, - цитирует издание министра финансов Миколая Будзановского. – Поэтому мы бы хотели тактично напомнить, что не намерены строить новую газовую транспортную сеть, ведущую в Польшу или в Европейский Союз, по указу кого-либо, особенно «Газпрома».



Первый газопровод «Ямал-Европа», запущенный в 1999-м году, ранее был предметом многочисленных споров между Россией и Польшей, напоминает издание.

«Практика Ямала показывает, что совместное владение и управление транзитным газопроводом неэффективно, - говорит Будзановский. - Исходя из этого опыта, я считаю, что проект строительства нового газопровода может быть реализован только польскими инвесторами».



Между тем, далеко не все официальные лица согласны с Будзановским. Так, министр экономики Януш Пехочиньский считает, что Польше нужно быть «очень осторожной» и постараться не ввязываться в газовые споры России и Украины. Кроме того, если через страну будет проходить газопровод, то Варшаве «стоит проявить больше интереса, ведь мы от этого только выиграем», сказал министр.