Министр финансов Польши не видит смысла работать с «Газпромом»

Миколай Будзановский выступил против строительства газопровода Ямал-Европа II через территорию страны, сообщает Business New Europe. Он заявил о том, что разработкой газовых транспортных систем должны заниматься только поляки. Опыт же сотрудничества с Россией министр назвал неэффективным.
Польское правительство резко отреагировало на заявление президента России Владимира Путина о возможном строительстве «Газпромом» второй нитки газопровода Ямал-Европа II, проходящей через Польшу, пишет Business New Europe. Варшава всячески стремится стать менее зависимой от России, хотя на данный момент 67% польского газа приходит из России.
«Никому кроме польской компании [PGNiG] и польского правительства не дозволено принимать решений о транзите через территорию Польши, - цитирует издание министра финансов Миколая Будзановского. – Поэтому мы бы хотели тактично напомнить, что не намерены строить новую газовую транспортную сеть, ведущую в Польшу или в Европейский Союз, по указу кого-либо, особенно «Газпрома».
Первый газопровод «Ямал-Европа», запущенный в 1999-м году, ранее был предметом многочисленных споров между Россией и Польшей, напоминает издание.
«Практика Ямала показывает, что совместное владение и управление транзитным газопроводом неэффективно, - говорит Будзановский. - Исходя из этого опыта, я считаю, что проект строительства нового газопровода может быть реализован только польскими инвесторами».
Между тем, далеко не все официальные лица согласны с Будзановским. Так, министр экономики Януш Пехочиньский считает, что Польше нужно быть «очень осторожной» и постараться не ввязываться в газовые споры России и Украины. Кроме того, если через страну будет проходить газопровод, то Варшаве «стоит проявить больше интереса, ведь мы от этого только выиграем», сказал министр.
Федеральная антимонопольная служба и Банк России подготовили письмо для финансовых организаций, в котором рекомендовали не указывать в рекламе сведения о госучастии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ФАС.
Тренерский штаб молодёжной сборной России (игроки не старше 21 года) по футболу во главе с Евгением Бушмановым обнародовал список игроков, готовящихся к контрольному матчу с национальной командой Египта и отборочной встрече чемпионата Европы 2019 года c командой Сербии.
Правительство России располагает достаточным инструментарием, чтобы не допустить роста цен на топливо, а в случае необходимости глава государства Владимир Путин даёт поручение с целью избежать повышения цен.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов в национальную команду вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева и нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова на матчи со сборными Турции и Чехии.
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что если Россия откажется от транзита газа через Украину, то страна понесёт финансовые потери, сопоставимые с тратами бюджета на украинскую армию.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в отдельных регионах европейской части страны из-за жары и сухой погоды объявлена высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американская внешняя политика стала одной из причин кризиса мультилатерализма — принципа международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнёрами в мире.
Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал заявление NASA, в котором говорится о необходимости создания космических сил США для защиты системы глобального позиционирования (GPS).