Чеченца, совершившего убийство в России, будут судить в Австрии

Австрия готовит судебный процесс над чеченцем, совершившим почти 13 лет назад убийство в России. По мнению Международной амнистии в России, ему грозит смерть. По этой причине Австрия решила не передавать обвиняемого российским судам.

В австрийском городе Вельсе готовят суд над чеченцем, который совершил почти 13 лет назад убийство и ограбление в России. Долгие годы преступник скрывался в Австрии, сообщает телеканал ORF на своем сайте.

В 2000 году он и два соучастника забили женщину до смерти в собственной квартире и украли драгоценности и деньги. Расследование российской полиции показало, что соучастники преступления ранее уже имели судимости. 38-летний чеченец же скрылся со своей семьей в Австрии под вымышленной фамилией. Сравнение отпечатков пальцев выявило, что убийцу уже ищет Интерпол.

Передавать преступника России австрийский суд, тем не менее, не решился. По данным Международной амнистии, в России нарушаются права заключенных. Также речь идет о пытках. Особенно для уроженцев Чечни условия могут быть смертельными. Об этом сообщает представитель суда в Линце Андре Штарлнигер.

Теперь суд потребовал данные по делу из России. Как только они поступят, начнется суд. А пока обвиняемый и его адвокат Андреас Маухарт плотно работают над тем, чтобы опровергнуть обвинения. Адвокат говорит, что его клиент не мог совершить преступление за 8 000 километров от места своего проживания. Однако если его все-таки осудят в Австрии, свой срок он будет отбывать там же, передает ORF.